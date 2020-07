CAMEROUN :: 05 Milliards de financement pour un CA de 102 milliards en 03 ans pour les 18 lauréats de la PNPE :: CAMEROON

Edéa, département de la Sanaga- Maritime, région du Littoral Cameroun. Sons et couleurs en ce mercredi 22 juillet 2020. Le village Ntoumba vit un moment solennel. Extraordinaire.

Deux membres du gouvernement camerounais, dans ce village d'Edéa qui abrite le siège de la Pépinière nationale pilote d'entreprises ( Pnpe). Jean Ernest Ngallé Bibehe, ministre des Transports, et Achille Bassiliken III, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat ( Minpmeesa ).

Maître des cérémonies, Achille Bassiliken III préside la cérémonie de remise de parchemins à la toute 1ère cuvée des lauréats de la Pnpe d'Edea.

Ils sont 18 au total, à recevoir leurs chefs-d'œuvre des mains des différentes personnalités du département, dont le préfet de la Sanaga- Maritime, ainsi que le maire de la ville- lumière, auxquelles il faut ajouter le directeur général de l'Agence de Promotion des PME.

26 au départ de la formation qui a duré 18 mois, 18 apprenants seulement ont supporté l'épreuve, les huit autres ayant jeté le manche après la cognée. C'est ainsi que 18 porteurs de projets à fort potentiel de production, de croissance économique et d'employabilité, ont été adoubés par le Minpmeesa, Achille Bassiliken III.

Selon le coordonnateur du Pnpe Alexis Gabriel Enumedi, les 18 projets des 18 lauréats, portent sur: le textile, la mécanisation agricole, les solutions intégrées agroalimentaires, la fabrication et la maintenance des machines visant à limiter les pertes post récoltes. Selon le patron de la Pnpe, les 18 projets des 18 lauréats, nécessitent un financement de 05 milliards francs CFA, pour un chiffre d'affaire prévisionnel de plus de 102 milliards francs CFA, au bout de trois ans.

De l'allocution du coordonnateur de la Pnpe, nous apprenons que la sélection des apprenants s'est effectué sur la base des idées innovantes en matières d'entreprenariat. C'est ainsi qu'au terme de la formation débutée en octobre 2019, les apprenants ont- ils été formés aux connaissances, aux méthodes et aux compétences entrepreneuriales.

" Cette remise de diplômes constitue une étape décisive pour la vision transformationnelle du président de la République, pour l'Emergence du Cameroun à l'horizon 2035.

Désormais, vous vous trouvez dans un grand bassin pour nager", dira le ministre Achille Bassiliken III. Et de préciser que les missions assignées à la Pnpe sont: faciliter la création d'entreprises, diminuer le taux d'échec et de disparition des entreprises, former et accompagner les promoteurs des projets, qualifier la faisabilité de leurs projets, et les assister dans le secrétariat et les procédures administratives. Pour le membre du gouvernement, les 18 lauréats de la 1ère de la Pnpe, disposent chacun, d'un bon business plan qui, n'attend plus qu'à être présenté aux institutions financières.

Il ne reste donc plus à ces 18 premiers lauréats de la Pnpe, que l'onction des banques, des établissements de microfinance, et surtout, de la Banque des PME, une institution financière à capitaux publics, et destiné au finance de la PME.