CAMEROUN :: Livre: La liberté enchaînée de Thierry Mbepgue disponible le 24 juillet prochain :: CAMEROON

Le paysage littéraire camerounais verra paraître dans les prochains jours un ouvrage particulier.

Il s’agit de l’ouvrage très justement intitulé « La Liberté Enchaînée » de l’écrivain prolifique Thierry Mbepgue. En effet, notre auteur est allé à la rencontre de Rosange Jimegni pour recueillir son témoignage.

En rappel, Rosange Jimegni et trois autres militants du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) avait été arrêtés et incarcérés à la prison de Bangangté pour avoir simplement appelé au boycott des élections municipales et législatives au Cameroun.

A cœur ouvert, Rosange Jimegni s’est livrée en long et en large. A travers des échanges didactiques avec l’auteur Thierry Mbepgue, elle dit tout. Elle raconte avec précision et détails, les conditions de son arrestation, les circonstances de son incarcération, les conditions de sa détention ainsi que celles des trois autres militants qui étaient à ses côtés à la prison principale de Bangangté.

Un ouvrage très intéressant qui nous permet d’avoir une meilleure vision de la situation socio-politique dans le département du NDE. Un département qui semble être sous l’emprise totale du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) ; un parti qui est prêt à trancher la tête de toutes les voix dissonantes de l’opposition qui veulent remettre en question leur suprématie mieux leur règne hégémonique dans cette partie du Cameroun.

L’ouvrage est préfacé par le très pertinent analyste politique et par ailleurs membre du MRC, Wilfried EKANGA.

La postface de ce livre est l’œuvre de Jean Bonheur TCHOUAFA. C’est en connaissance de cause que Jean Bonheur TCHOUAFA signe cette postface. En effet, il a lui-même connu la prison et l’injustice aussi. Jean Bonheur TCHOUAFA est un jeune Enseignant de Mathématiques, diplômé de la première promotion de l'École Normale Supérieure de Maroua. Ce militant du MRC a été injustement incarcéré alors qu’il avait participé à une marche pacifique le 26 janvier 2019 pour dire non au holdup électoral et exprimer sa vision de la société camerounaise.

La sortie officielle du livre est annoncée pour le 24 juillet 2020 à Bafoussam.