02 jeunes camerounais lancent PACIFIK,une plateforme qui vient soutenir les PME et l’économie locale :: CAMEROON

En plus de la plateforme qui présente le plus large éventail de produits disponibles au Cameroun, PACIFIK dispose d’un réseau logistique à la dimension des plus grandes firmes africaines.

C’est le 29 octobre 2019 que Christian TEDJONG, un ancien employé de Jumia au Cameroun, annonçait la création et l’ouverture solennelle de la plateforme Pacifik.cm . Il disait alors que l’ambition de ce projet vieux de plus de 04 ans, était de « donner au Cameroun un outil qui réponde aux aspirations et aux besoins de ses parties prenantes ». Pour lui et sa co-fondatrice DelvigeLarisse SANDEU, Pacifik veut donner la possibilité à tous les entrepreneurs qui se sont lancés dans le commerce général, de trouver de nouvelles niches pour leur développement commercial.

Pacifik veut soutenir le développement des entreprises locales, des entrepreneurs qui sont souvent en mal dans leurs activités. Elle veut également proposer le plus large éventail de produits à l’ensemble des populations du territoire national. « Pacifik est un projet que nous avons pris le temps pour mettre en place. Ce temps était nécessaire pour trouver le business model adapté à notre vision, les partenaires qui comprennent notre vision et un réseau logistique capable de nous rapprocher de chaque camerounais sur l’ensemble du territoire » Aujourd’hui je pense que nous sommes prêts et c’est avec un bonheur immense que nous lançons notre projet » déclarait la co-fondatrice de cette plateforme. Pour elle comme pour son partenaire, le service viendra non seulement combler le vide laissé par JUMIA, mais également créer un label disponible à tous les camerounais.

Un large assortiment disponible 24/H partout au Cameroun

De la téléphonie jusqu’à l’électronique. De l’électroménager jusqu’aux télévisions.Les produits cosmétiques et l’univers de l’habillement..Une large gamme de produits de supermarchés

PACIFIK.CM est une Marketplace comme Jumia et Amazon, le leader mondial du commerce électronique. Elle met en relation des vendeurs sur l’ensemble du territoire avec les millions de camerounais présents sur internet. Elle donne la possibilité à tous les camerounais de bénéficier de ce service à travers des points relais disponibles dans certaines régions du pays.

Contacts: 676 976 826 ; 676 976 824 ; 682 837079. contact@pacifik.cm