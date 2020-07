CAMEROUN :: Le phénomène Jean-Pierre Amougou Belinga ! :: CAMEROON

Il y a un homme d’affaires ici au Cameroun qui ne fait que défrayer la chronique semaine après semaine, et cet homme-là s’appelle Jean-Pierre Amougou Belinga. Personnellement moi je le considère déjà comme un phénomène…

Le bâtisseur Jean-Pierre Amougou Belinga

On ne peut pas parler de cet homme d’affaires sans commencer par parler de son patrimoine impressionnant. Parce qu’à vue d’œil, Jean-Pierre Amougou Belinga possède quatre chaînes de télévision dans plusieurs pays différents (dont 3A Télésud qu’il vient de racheter en France). Il possède également deux radios, un quotidien de presse, ainsi qu’une microfinance (Vision Finance), un établissement d’enseignement supérieur (ISSAM) et plusieurs autres investissements dont je ne détiens pas l’exhaustivité.

Jean-Pierre Amougou Belinga est donc le chef de plusieurs entreprises. Il possède aussi son propre jet privé. Mais son parcours n’a pas été si linéaire comme on pense, car certaines anecdotes révèlent que dès sa création en 1995, son journal L’Anecdote –justement !– tirait régulièrement le diable par la queue. Mais aujourd’hui ce magnat est à la tête d’un empire qui pèse plusieurs milliards de francs CFA, et il ne fait que défrayer la chronique chaque semaine avec des acquisitions de plus en plus impressionnantes…

Le philanthrope Jean-Pierre Amougou Belinga

Je ne l’ai jamais côtoyé pour savoir s’il est véritablement un philanthrope. Mais de ce que je sache, il paye très-très bien ses employés (il les surpaye à vrai dire). Il encadre très bien son entourage. Il fait preuve de générosité et même de magnanimité lorsqu’il se rend dans son village, car certains bénéficiaires racontent que ses dons et ses cadeaux ne se comptent qu’à partir du million de francs CFA…

Monsieur Amougou Belinga est certainement un individu très généreux. Il a octroyé 50 millions de francs CFA à Mgr Kleda lorsque celui-ci avait déclaré détenir une potion miraculeuse contre le (la ?) covid-19. Il va faire construire une villa entière dans un quartier chic de Yaoundé, et il va l’offrir à son employé Martial Owona. Il accorde des crédits financiers à des milliers de familles via ses divers établissements financiers. Il met sur pied des subventions et des bourses scolaires à ses propres étudiants qui sont inscrits dans son école. Il est d’une générosité presque sans bornes, raconte-t-on, et d’ailleurs il ne manque jamais d’assister financièrement ses connaissances lors des événements tels que les deuils, les mariages, les accouchements, les anniversaires, les nombreux problèmes familiaux, etc.

Le justiciable Jean-Pierre Amougou Belinga

Malgré tout, il reste un justiciable comme les autres. Il reste un être humain comme mon ami Pierre La Paix Ndamè. Et c’est d’ailleurs pour ça qu’il peut lui arriver de s’emporter, et puis de porter plainte ! Il y a d’ailleurs eu la rocambolesque affaire qui l’oppose à son ancien collaborateur Ernest Obama, et dont l’interpellation a fait les choux gras de tous les journaux. Il y a aussi son litige judiciaire avec le sieur Gilbert Baongla qui a ensuite été condamné à deux ans de prison ferme pour diffamation…

Et puis, je ne vous parle même pas de David Eboutou qui est lui aussi derrière les barreaux depuis 2016, pour avoir provoqué le courroux d’un homme d’affaires qui ne lésine jamais lorsqu’il s’agit de faire recours à la Justice.

L’adversaire Jean-Pierre Amougou Belinga

Et évidemment, il ne peut donc pas qu’avoir des amis. Au contraire ! Il a même plus d’ennemis que de camarades. Il a certainement plus d’adversaires tapis dans l’ombre qu’il ne l’imagine, et certainement même qu’il se promène souvent avec certains parmi eux.

Monsieur Amougou Belinga est un Camerounais combattu de toutes parts. Certains lui jalousent sa réussite fulgurante, d’autres s’interrogent plutôt sur l’origine ou alors les origines de sa fortune. D’aucuns se contentent de le critiquer dans les médias et en particulier sur les réseaux sociaux, ou encore de le saboter dans le milieu des affaires.

Et il se murmure même que ce PDG qui a déjà tout démontré sur le plan du business international, ne serait pas en odeur de sainteté auprès de certains pontes du régime qui sont à la tête de notre pays. Il leur avait répondu en parabole l’autre jour sur sa télévision Vision 4 en disant que « Certains se croient plus intelligents parce qu’ils ont bénéficié du pouvoir du décret. Certains se pensent intouchables parce qu’ils travaillent à proximité du chef de l’État. Mais si ces gens-là continuent à me provoquer, alors je demanderai à mes journalistes de faire leur travail ! »

Je paraphrase mais c’est à peu près ça.

Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, le phénomène !

Donc il y a un homme d’affaires ici au Cameroun qui ne cesse jamais de défrayer la chronique jour après jour, et cet homme-là s’appelle Jean-Pierre Amougou Belinga. Personnellement moi je le considère déjà comme un extraterrestre…

Jean-Pierre Amougou Belinga, le bâtisseur ! Il est en train de construire un complexe futuriste qui abritera deux tours jumelles extraordinaires au quartier Warda, et c’est là-bas qu’il installera le nouveau siège de son immense consortium. Jean-Pierre Amougou Belinga, le philanthrope ! Les gens qu’il a aidés se comptent dorénavant en milliers de personnes, bref, tous ceux qui l’ont rencontré ont forcément vu changer leur vie. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga est véritablement un phénomène, et d’ailleurs c’est un chef traditionnel qui se fait simplement appeler le Zomloa.

Mais puisque nous sommes dans un pays qui ne reconnaît pas les valeurs, ses réalisations sont généralement sous-estimées voire dévalorisées. Puisque nous sommes dans un environnement de jalousie extrême et même de sorcellerie maladive, les gens qui éclosent ici sont systématiquement perçus comme des adversaires.

Et pourtant quoi qu’on dise hein, qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas hein, monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga est incontestablement devenu l’un des hommes les plus puissants du Cameroun !