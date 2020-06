CAMEROUN :: L'artiste Nguea La Route sera inhumée le 11 juillet à Tonde Douala. :: CAMEROON

Née le 02 Juillet 1960 à Indikguile (Yingui) De feu TEMB Walter Et de feue KOUBISSESSE Maguy. Décédée le 14 Juin 2020 à Douala des suites de longue maladie

Elle s’appelait, la Camerounaise Nguéa laroute, Mama android, créatrice du rythme makossa zingué mabiala, de son vrai nom KOUBINOM Louise, elle aurait eu 60 ans le 02 Juillet 2020. Après ses études, elle exerce comme coiffeuse. Fort de son talent naturel pour la musique, avec une voix melancolique, elle est découverte et révélée par son jeune frère Marechal papillon, qui lui fait enregistrer son 1er album en 1991 intitulé « FOU MALADE » .

Un coup d’essai devenu coup de maître, elle y prend goût et quitte son premier métier pour une carrière artistique professionnelle. Elle enchaine des tubes et des chansons à succès, tels que CHAUFFER MOTEUR, SOLEIL DE DECEMBRE, parmi les mélodies les plus chantées de son repertoire. Ajoutées à cela de nombreseuses tournées nationales et internationales qui lui ont values de multiples récompenses. En trois décenies, cette originaire de Yingui dans le Nkam a servi à ses nombreux fans des chansons en douala, français et banen, sa langue marternelle.

Membre très influente dans plusieurs associations, elle avait l’amour de Dieu. Elle laisse derrière elle une grande famille éplorée, mais surtout une large gamme d’oeuvres musicales contenue dans 10 albums en solo et plusieurs autres collaborations.