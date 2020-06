CAMEROUN :: Travaux routiers de la ville de Douala: Le satisfecit de Célestine Ketcha Courtes :: CAMEROON

La ministre de l'habitat et du développement urbain a clairement affiché son sentiment après avoir visité certains chantiers de la capitale économique dont son ministère est le maître d'ouvrage.

Le chef de l'état a octroyé il ya encore quelques temps un don spécial au ministère de l'habitat et du développement urbain afin de diligenter certains travaux de voirie urbaine dans plusieurs villes camerounaises.

Après avoir supervisé les travaux de lancement de ces différents chantiers qui ont pour but ultime de faciliter la mobilité urbaine dans ces villes il ya quelques mois, Célestine Ketcha Courtes la ministre de l'habitat et du développement urbain a entamé une seconde visite cette fois ci sur plusieurs sites. Il était question pour la ministre de juger de ses yeux le niveau d'avancement de ces travaux et réceptionner d'autres qui sont achevés.

C'est ainsi que ce jeudi 26 juin, avec sa délégation, elle est allé visiter d'abord les chantiers des logements sociaux de Mbanga Bakoko. Si elle n'a pas donné assez d'observation a ce niveau, la ministre a tout de même relevé le fait que l'entretien du site n'était pas optimal. Elle a ainsi instruit aux entreprises en charge de ce chantier de mieux entretenir les abords de ces logements qui sont progressivement envahis par les mauvaises herbes.

Le second arrêt et pas le moins important était celui observé au niveau du tronçon ''Total Nkolmbong-Stade de Japoma. Cette voie secondaire d'accès au stade qui est la charge de l'entreprise chinoise CRBC présente un visage plus luisant avec un niveau d'avancement de plus de 98%. Cette voie qui a mené Mme Ketcha a la réception des chantiers des entreprises Yenegun et Comme concernant les autres voies d'accès au stade de Japoma ainsi que le parking qui est d'une superficie de 24 hectares donc une capacité de plus de 6000 véhicules.

La suite du périple de Mme la ministre la mènera vers un autre chantier et pas le moins important. La voie ''Sincatex-ESG'' qui permettra aux populations de cette zone de rallier plus efficacement certains points de la ville sans avoir à se heurter au carrefour Ndokoti. Ici , la délégation de Mme Célestine Ketcha Courtes a été accueillie par le PDG de l'institut universitaire du Golfe ce qui l'a amené a marqué un arrêt majeur dans cet établissement qui avait mis sur pied un véritable dispositif spécial pour l'accueil de Mme le ministre et sa délégation. C'est ainsi qu'elle recevra les félicitations de tout le personnel de cet institut universitaire qui sans besoin de se cacher est l'un des grands bénéficiaire de cette voie

Ses étudiants vont désormais rallier plus rapidement leurs domiciles au sortir du campus.

Après l'axe''SINCATEX-ESG'', Célestine Ketcha Courtes se rendra tour à tour sur les chantiers de ''belavie Ndokoti-Zachman'' de l'entreprise Buns ,'' hôpital général- hôpital des sœurs'' de l'entreprise ETH SARL, ''Kotto- Logpom'' de l'entreprise Bofas ainsi plusieurs autres chantiers.

Elle va terminer sont périple doualais au quartier Nkongmondo où en plus de la visite des travaux d'aménagement du marché, elle va offrir un important don en matériel d'hygiène et salubrité constitué de masques, de gels,de Sceaux-robinets et des savons.

C'est donc dans l'ensemble un sentiment de satisfaction qui anime la ministre de l'habitat et du développement urbain au moment où elle achevé cette visite des chantiers dans la ville de Douala. Contrairement à ses précédentes descentes sur le terrain où elle avait relevé des lenteurs dans plusieurs chantiers, elle a cette fois afficher son satisfecit au vu du niveau d'avancement des chantiers par elle visité.

Notons tout même que la ministre continue ces descentes sur les chantiers ce vendredi avec la ville de Nkongsamba.