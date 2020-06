CAMEROUN :: L’aéroport international de Douala prépare la reprise des vols :: CAMEROON

Le préfet du département du Wouri a effectué, ce 15 juin 2020, une visite de reconnaissance au sein de la plateforme aéroportuaire de Douala pour s’assurer d’une reprise des vols sans anicroche.

Les choses semblent se préciser à l’aéroport international de Douala. Après l’autorisation spéciale accordée à la compagnie Air France pour la reprise des vols commerciaux, c’est le branle-bas sur la plateforme aéroportuaire de Douala, hub de l’Afrique centrale. Ce 15 juin 2020, Benjamin Mboutou, le préfet du Wouri y a effectué un état des lieux, en prélude à une reprise des vols commerciaux, et une réouverture imminente des frontières fermées depuis le 17 mars 2020. Autour de lui, l’ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire Aéroports du Cameroun (Adc).

Une importante opération de désinfection de tous les compartiments de l’aéroport international de Douala a également été engagée. Le dispositif de protection et de prévention contre la covid-19 a par ailleurs été soigneusement disposé au profit du personnel et des passagers. Sur le tarmac, un avion commercial de la compagnie Air France se pose à peine, laissant débarquer une centaine de passagers qui seront soumis immédiatement au test de dépistage covid-19 pour les détenteurs de diagnostic dépassant 72h.

Aux Aéroports du Cameroun (Adc), on envisage procéder dans les prochains jours «à l’installation des portiques automatiques de désinfection et de prise de température dans les aérogares de Yaoundé-Nsimalen et de Douala, ainsi qu’à la direction générale des Adc S.A. Thomas Assoumou Mve, le directeur général des Adc dit «avoir préservé les emplois et la rémunération du personnel, en réduisant les dépenses de fonctionnement et en différant certains investissements ».