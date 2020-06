Lutte contre le Covid-19:Orange Cameroun lance «Orange Clean School» en partenariat avec le Minesec. :: CAMEROON

L’engagement pris le 2 juin dernier en présence du Pr Nalova Lyonga, Ministre des Enseignements Supérieurs et des partenaires de ce département ministériel réunis pour la reprise des cours par M. Frédéric Debord, Directeur Général d’Orange Cameroun, pour la désinfection hebdomadaire de 10 établissements se concrétise par le lancement de « Orange Clean School » qui a pour objectif de permettre aux élèves de terminer l’année dans de bonnes conditions sanitaires.

C’est ainsi que dès demain dimanche 21 juin, il sera procédé dans un premier temps, à la désinfection des établissements de Douala et Yaoundé retenus par le Minesec, à savoir le Lycée de la Cité des palmiers de Douala et le Lycée Leclerc et celui de Mendong à Yaoundé. Il s’agit à travers ce nouveau concept lancé par l’opérateur pour accompagner le Ministère des Enseignements Secondaires de procéder toutes les semaines à la désinfection complète de quelques établissements d’enseignements secondaires publics répartis sur l’ensemble du triangle national, contribuant ainsi au bon déroulement de la fin d’année scolaire en pleine pandémie de Covid-19 qui en a quelque peu perturbée le déroulement.

Pour M. Frédéric Debord, « le contexte particulier de lutte contre le Coronavirus qui a bouleversé toutes les prévisions, appelle à la conjonction des actions et forces afin d’éradiquer cette pandémie, de même qu’elle peut être vue comme une invitation à plus de responsabilité et de solidarité de la part de tous, d’où le soutien d’Orange Cameroun aux efforts du Ministère des Enseignements Secondaires. Essentielle au succès de chacun des 17 objectifs de développement durable, l’éducation est l’un des investissements les plus importants qu’un pays puisse faire pour son peuple et son avenir. C’est la raison pour laquelle, fort des relations existantes avec les institutions en

charge de la gestion de ce volet, nous avons proposé notre expertise pour sauver nos jeunes de l’année blanche prédite par les sceptiques. »

Dès l’apparition des premiers cas, Orange Cameroun s’est mobilisé auprès du Gouvernement dont elle a accompagné les actions, par une série de mesures visant à en freiner l’expansion. Il s’agissait entre autre à travers la plateforme #OrangeCaresAboutYou, de mettre sur pied des mécanismes avec le double objectif de permettre à nos clients de vaquer le plus aisément possible à leurs occupations via nos services, tout en préservant leur santé dans le respect des mesures barrières initiées par les pouvoirs publics.

Ce dimanche 21 juin, le prestataire retenu pour cette opération se déploiera ainsi qu’il suit :

Douala : Lycée de la cité des palmiers (10h). Yaoundé : Lycée Leclerc (9h30). Lycée de Mendong (14h30)