CAMEROUN :: Lutte contre le Covid-19 : L'ONG Cercle de la Paix autorisée à mobiliser des dons :: CAMEROON

La déclaration a été faite ce jour ( jeudi 28 juin 2020 ) à Yaoundé, au cours d'une conférence de presse donnée par le président national de Cercle de la Paix ( CEPA), Sime Cyrille. Il a indiqué que le ministre camerounais de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, leur a accordé l'autorisation d'appel à la générosité publique, le 27 mai 2020.

Selon l'orateur du jour, l'appel à générosité publique pour la lutte contre le Covid-19, concerne la mobilisation des ressources financières et matérielles. Les bénéficiaires sont les les déplacés internes des différentes crises du Cameroun. Les villes concernées par la mobilisation des dons sont: Yaoundé, Douala, Bafoussam et Buea. "La mobilisation des ressources financières et matérielles du présent appel à générosité publique, s'étend sur 45, et un rapport circonstancié sera fait au ministre de l'Administration territoriale, 30 jours après son lancement", a précisé le président national du Cercle pour la Paix.