ÉTATS-UNIS :: DR. ZACHEE POUGA TINHAGA(AVOCAT AUX USA) HONORE LE CAMEROUN ET L'AFRIQUE :: UNITED STATES

Avocat au barreau de New-York aux États-Unis (NY) et au Cameroun, Me Zachée Pouga TINHAGA, installé à New-York, exerce son activité au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, LLP. Il est spécialisé dans les aspects fiscaux américains, des transactions transfrontalières et possède une vaste et grande expertise dans des domaines clés, tels que les conventions fiscales, l'USTB, les FTC, le PFIC, le CFC, le FIRPTA, le GILTI, le FDII ou le BEAT.



L’expert en droit, Me Zachée Pouga TINHAGA est titulaire de plusieurs distinctions universitaires :

un doctorat (SJD), un diplôme international en droit LL.M. de l'Université du Michigan Law School, un LL.M. corporate et finance de Wayne State Law School, un LL.B. et Master de l'Université de Douala.

Il est un auteur dans plusieurs revues, et aussi conférencier de renommée internationale, auprès de la Banque mondiale, du FMI, d'UNIDROIT, du NEPAD, du International Center for Tax and Development, de l'International Fiscal Association, de la National Bar Association, du International Law Centre, du Toronto Research Group et de l'OHADA.

Ce fils du Cameroun, est un expert affilié à l’International Senior Lawyers 'Project, et aussi expert dans des projets avec l'Union africaine, les Nations Unies et l'OCDE.





Me Zachée est fondateur et président actuel de la Fondation Excellence Plus, une organisation à but non lucratif soutenant les enfants pauvres dans leurs rêves pour se transformer et transformer leurs communautés.

Tout récemment, il a été classé parmi les 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans sur toute l'étendue du territoire Américain.

Un classement prestigieux du barreau Américain qui représente près de 2 millions d'avocats sur le territoire Américain.

Me Zachée Pouga TINHAGA devient ainsi le tout premier Camerounais à être honoré depuis des siècles d'existence du barreau Américain.

Que souhaitez de plus à ce compatriote?

Que ses étoiles brillent toujours plus haut dans le ciel et qu’il soit un exemple vivant et édifiant pour la jeunesse camerounaise et africaine.

Respect, Maître !