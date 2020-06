CAMEROUN :: Douala Grand Mall : La phase 1 en cours de finalisation :: CAMEROON

L’entreprise sud-africaine Raubex-Renovo effectue les derniers réglages et les travaux de finition de la première phase du plus grand complexe commercial d’Afrique centrale. On annonce fermement pour ce mois de juillet, la livraison du joyau déjà exécuté à 95%.

A un jet de pierre de l’aéroport international de Douala, les passants peuvent déjà contempler la bâtisse imposante qui, il y’a quelques mois n’était encore que sur les maquettes. Aujourd’hui, le Douala Grand Mall affiche déjà fière allure. Les travaux de constructions du plus grand centre commercial d’Afrique centrale sont à un taux de réalisation de 95%.

Depuis le 11 avril 2018, date de pose de la première pierre, les travaux avancent à grand pas sous la houlette de l’entreprise sud-africaine Raubex Renovo, en charge de la construction. Plus de 600 ouvriers déployés sur le chantier, et pour des résultats qui ne font l’ombre d’aucune contestation. Sur le site, l’aire a été entièrement recouverte de pavés, le bardage des panels achevé, les systèmes électriques et de climatisation sont fonctionnels.

La station total attenante au Grand Mall est également achevée, ainsi que le parking, le carrelage, les espaces verts et jardins, le marquage, la numérotation et les luminaires entres autres. Les travaux du plus important complexe commercial de la sous-région Afrique centrale s’articulent autour des espaces loisirs, détente et bien-être, shopping, services et logistique, le parc du système électrogène, le sous-sol, ainsi que le parking et le point de débarquement des usagers.

A l’intérieur comme à l’extérieur, les ingénieurs mettent un point d’honneur sur le volet de la décoration. Un plafond lumineux est par ailleurs en cours d’installation, lequel va conférer une ambiance unique à l’intérieur de la bâtisse. Pour la livraison totale de la phase 1, les promoteurs se veulent rassurants. «Nous pouvons avec certitude affirmer que d’ici un mois nous aurons livré la première phase de notre projet », confie Alain Tchakounté le responsable de la communication du projet.

Phase 1

La première phase de construction du Douala Grand Mall comprend un multiplexe de 5 salles de cinéma de 1000 places, un supermarché (Carrefour) d’une superficie de 3000 m2, un spa et un spectra beauté étendu sur 750 m2. A cela s’ajoute un parking d’une capacité de 640 voitures, 22 restaurants, un centre de loisirs, 160 magasins, des espaces commerciaux et boutiques. Cette phase est réalisée à hauteur de 95% et les espaces susmentionnés sont d’ailleurs prêts pour une bonne partie, à accueillir leurs occupants. Les open-spaces réservés aux banques sont livrés. Ainsi que l’espace réservé aux entreprises de téléphonie mobile, de télécommunications, et les pharmacies. «completed», peut-on lire sur les baies vitrées des espaces livrées.

Cap vers la phase 2

Etape cruciale du vaste projet, le complexe commercial sera côtoyé par un immense business Park dans lequel sera érigé un hôtel intercontinental de luxe. Sur une superficie totale de 52.000 m2, la seconde phase du projet Douala Grand Mall se prépare sereinement. «Avant même d’être construit, l’hôtel 5 étoiles qui va jouxter le Douala Grand Mall est déjà quasiment réservé. La ville de Douala ne dispose pas d’un hôtel de luxe à sa dimension. Nos clients et partenaires sont délicats et nous allons apporter une solution à leurs attente en matière d’hôtel» précise Caroline Bapeck Marketing manager du projet.

Notons que le Douala Grand Mall est le fruit d’un partenariat entre le fonds d’investissement britannique Actis et l’entreprise camerounaise Douala Retail and Convention Centre (Drcc). Les travaux sont exécutés par l’entreprise sud-africaine Raubex-Renovo, spécialisée dans la construction de grands édifices à travers le monde. Coût de l’investissement bénéficiaire des facilités accordées par la loi sur l’incitation à l’investissement, environ 80 milliards de FCFA. D’après les estimations des concepteurs de ce projet, environ 4500 emplois directs et indirects seront générés par le Douala Grand Mall. Ces derniers tablent par ailleurs sur une fréquentation de l’ordre de 300.000 visiteurs par mois.