Alors pourquoi ne pas la brandir en consommant bio ! Alors que la crise sanitaire poursuit son chemin, la jeune entrepreneure Christelle Jackson Talom dévoile Sappgo, un thé naturel produit au Cameroun, fait à base d’éléments naturels tels que le miel, le curcuma, la citronnelle et le gingembre. Il faut dire que cette mixture d’épices tombe à point nommé car elles constituent non seulement une subtile sensibilisation à un retour sur les produits locaux mais aussi, contribuent à la santé, surtout en cette période de corona virus.

Par ce temps de crise sanitaire, Christelle Jackson Talom a voulu apporter sa participation à la société camerounaise à travers le thé Sappgo, une gamme de produits complètement naturels made in Cameroun, variés entre plusieurs parfums : on note le miel, de la citronnelle, du curcuma et du gingembre qui est d’ailleurs s’érige en ingrédient principal du produit.

Le covid-19 étant toujours présent dans notre quotidien, Christelle Jackson n’a pas voulu faire fi de la situation et a décidé de présenter son thé Sappgo. En effet, ses différents ingrédients sont constitués de vertus dont l’organisme a besoin généralement, et aujourd’hui encore plus afin de fortifier et de booster le système immunitaire.

Au-delà de ce combat, Christelle Jackson Talom a voulu inciter et sensibiliser la population à un retour au naturel sur le plan alimentaire car ne dit-on pas que consommer bio, c’est être en santé ! Si l’agroalimentaire au Cameroun reste un secteur très peu ouvert du fait de la consommation réduite des produits locaux, Christelle a opté pour le bio avec ce thé naturel, pour le plus grand bien de tous.

Le thé Sappgo est mis à la disposition de tout public, c’est-à-dire, jeune public et public adulte et est donc commercialisé dans les grandes surfaces du territoire. Pour ce lancement, le jeune CEO a pensé à faire un rabais des prix pour que toutes les couches de la société puissent en bénéficier.

Dans le même élan, il faut préciser que les devis se comportent selon les packs, c’est-à-dire que pour deux produits achetés à raison de 2500fcfa la pièce, le troisième est offert ; ou encore pour quatre produits achetés, il est offert un mini thermos.

Pour la petite histoire, Sappgo est mis sur pied en 2015 avec pour vision de s’implanter comme étant une marque de distribution des produits bio du Cameroun. Aujourd’hui encore, son CEO, Christelle Jackson Talom revient de plus belle en proposant ce thé bio avec un nom éponyme. Sa vision première est de développer le secteur de l’agroalimentaire au Cameroun à travers la consommation bio et locale. Il faut dire que cette initiative est la bienvenue avec ce contexte.