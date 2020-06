ÉTATS-UNIS :: PORTRAIT: MIMI NKWEPO OU L'ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ DANS LE NEW JERSEY :: UNITED STATES

Princesse mimi Nkwepo, entrepreneur dynamique et professionnel.

Vie aux USA dans le New Jersey avec son époux et ses 2 garcons.

En 2014, elle met sur pied le "Kilimandjaro group" spécialisé dans les services immobiliers et hébergements.

Ceci àpres une carrière réussi dans les ressources humaines avec plus de 500 grosses sociétés reconnues comme clients ; tel PSEG et JOHNSON pharmaceutiques.



Princesse Nkewpo encourage son entourage à être ambitieux, travailleur et ne jamais abandonner ses rêves.



Sa passion est celle de parrainer et accompagner les jeunes et adultes, spécialement la jeune fille.

Sa joie est de voir ses jeunes pupilles grandir et devenir financièrement et socialement stable.



‘’Mimi’’ comme beaucoup de ses proches aiment l’appeler est toujours prête à soutenir et redonner à la communauté.

L’esthétique féminine est sa passion, elle est une source d’inspiration pour un nombre incalculable de jeunes filles et garçons dans la diaspora africaine, aussi bien qu’au Cameroun son pays natal.



Rentrée à l’école pour finaliser son master et commencer son doctorat, était un grand défi.



Epouse, travaillant à plein temps, aussi dans les affaires, mère de 2 garçons de moins de 10 ans a l’époque, elle a dut mettre en avant son sens de la discipline et bonne organisation, tout en demeurant fixer sur ses objectifs.



Elle a comprit très tôt que le succès n’est pas facile et était déterminer à atteindre ses buts ; famille et carrière.

Elle a toujours été consciente que la route du succès et prospérité était parsemée de nid de poule et des mines.



Donc pour elle tout échec était pour un temps, car son but ultime dans la vie est celui de gagner la guerre, mais pas juste la bataille.

Voila pourquoi la consistance et la persévérance, ont toujours été les ingrédients clé dans sa stratégie de vie.



Elle admet que pour rester en course et garder l’œil sur son but, il est important de s’entourer de bonnes personnes, gentilles et positives.



Elle reconnait sans hésiter qu’elle est bénie, du fait d’avoir une famille qui la soutient à chaque instant.

Une famille qui l’aime pour ce qu' elle est, et l’encourage toujours à être la meilleure personne possible.



Mimi est heureuse d’être entourer d’amis bon et joyeux. Elle choisie ses amis avec beaucoup de prudence, car ayant vécue assez longtemps pour comprendre que de mauvais amis n’apportent que du mauvais, et peut être source de tristesse et d'échecs.



Honnêtement son sens d’amour et du positif est contagieux, mais son code d’éthique est encore mieux.

Elle le dit fermement, la seule raison pour laquelle elle arrive à faire ses choses dans sa vie; son éducation, c' est parce qu’elle se donne des objectifs rigoureux pour elle-même, comme personne d’autres ne peut le faire, aussi elle a des épaules solides et sûre, sur lesquelles elle peut s’appuyer durant les temps difficiles.



Par exemple elle avait pour objectif d’avoir son master avec un minimum de 3.8 Gpa, en travaillant a plein temps et tout en élevant 2 enfants, mais grâce aux soutient de ses amis et famille elle est sortie major de sa classe avec 3.96Gpa.



Une raison de plus à ce succès, en 18 mois tout en travaillant à plein temps, avec dévouement.

L’échec n’étant pas une option.

Quand Mimi se fixe un but rien ne l’arrête.

Elle prend un temps considérable à initier ses enfants et ses pupilles. 3 valeurs la distingue: dévouement, travail et persévérance qui sont pour elle des clés, pour le succès.

Princesse Nkwepo notre bénédiction: Bravo