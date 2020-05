30ème Anniversaire du SDF Cameroun :Message du Coordinateur Régional SDF–BENELUX (Belgique) :: BELGIUM

Chers Militants et Sympathisants, Ami(e)s du Front Social-Démocrate.

Au moment où nous célébrons le 30ème anniversaire de notre Parti, permettez-moi tout d’abord d’adresser mes sincères condoléances aux familles de l’Honorable Maître Mbah Ndam Joseph, Député et ancien vice-président de l’Assemblée Nationale du Cameroun décédé il y a un mois de suite de maladie, ainsi qu’à celles de tous nos Maires et responsables du Parti qui nous ont quittés ces derniers temps.

Je profite également de cette opportunité pour transmettre au nom de la Coordination Régionale de SDF Benelux nos condoléances sincères à ceux et celles d’entre vous qui ont perdu un proche depuis le début de cette pandémie de Covid-19, nos condoléances vont également aux familles de tous les disparus des régions de Nord-Ouest et de Sud-Ouest ainsi que celles des victimes de Boko Haram à l’Extrême-Nord du Cameroun. Nous luttons pour un même combat et vous assurons de nos soutiens moraux.

Chers Camarades,

Le Front Social-Démocrate célèbre ce 26 mai 2020, son 30ème anniversaire pendant qu'ici en Belgique, nous célébrerons le 22 octobre prochain, notre 20ème anniversaire en tant que structure externe au niveau Régionale du Front Social-Démocrate du Cameroun. 30 ans après sa création, l’attente du CHANGEMENT prôné par notre Parti semble perdurer, le chemin de la Libération paraît long, mais le combat continue. Hélas plusieurs d’entre nous Militants et Sympathisants montrent des signes de lassitude, de découragement, de résignation et commencent même à perdre confiance en la politique prônée par le SDF.

Nous avons des raisons de penser aujourd’hui que notre Parti a besoin de réformes internes à initier par ses Dirigeants, concernant notamment ses stratégies, ses actions et son image. Les Militants et Sympathisants du SDF/Belgique chaque jour davantage manifestent leur souhait de voir le SDF arborer de nouveaux vêtements. Les Militants ont besoin des orientations nouvelles. Nous en sommes conscient.



Mais sachez que ce changement tant souhaité nécessite des préalables tels que le changement de nos mentalités, de nos attitudes et surtout les contributions morales de tous les membres, Sympathisants et ami(e)s de ce Parti.

Le SDF a besoin par sa politique, d’épouser le contexte socio-économique et politique d’aujourd'hui. Ce changement ne peut se faire que par vous et moi, c’est à nous et à nous tous chers camarades-ami(e), que revient la difficile mission de réactualiser le SDF.

Au nom du SDF/ Belgique, je lance un vibrant appel à tous les Militants (anciens et nouveaux) et sympathisante(e)s, à tous les Camerounais (e) soucieux de l’avenir du Cameroun et du bien-être des Camerounais dans le monde notamment en Belgique de se joindre au SDF.



Je lance un vibrant appel spécialement à nos frères et sœurs de Régions de Nord et Sud-Ouest dans la Diaspora de joindre à nous pour trouver une solution aux questions liées à la crise “Anglophone”. Certes, nous avons commencé un dialogue depuis un certain temps, lasser tomber ce dialogue n’arrangera pas les choses surtout pour nos enfants et petits-enfants

Chers Camarades,

La Coordination Régionale élue et investie il y a bien longtemps entend poursuivre le processus de réconciliation au sein de SDF Benelux, la relance des activités du SDF en Belgique, la préparation d’une convention Elective, et la relance des activités du SDF/Europe en collaboration avec les autres régions SDF d’Europe (il faudra bien se rappeler que le SDF Belgique était l’un des architectes à la création de cette méga structure du Front Social-Démocrate.

Face à tous ces objectifs, nous exhortons le militants et sympathisants qui pour une raison ou l’autre a quitté le SDF et aussi ceux/celles qui ont été découragés à rejoindre la famille SDF et à contribuer au renouveau que nous souhaitons tous : je vous invite à revenir.

Le SDF Cameroun en général et le SDF Belgique en particulier pendant ces 30 dernières années a su toucher les cœurs de certains parmi nous et aujourd’hui grâce à sa politique, nous avons trouvé un peu de confort, pourquoi pas donc avoir une pensée et se demander ce que nous aussi pourront faire pour le SDF ?

Tous les membres de ce Comité Exécutif Régionale de SDF Belgique (pour ceux qui reste sincères aux principes du Parti) dorénavant, continueront à travailler dans intérêt des militants. Nos initiatives iront plus vers la mobilisation, l’encadrement, et l’orientation des militants et sympathisants du SDF dans l’optique d’une action concrète sur le combat que nous menons pour les libertés et la démocratie dans notre beau pays. Nous comptons aussi réactualiser notre coopération avec les autorités publiques, les organismes et les ONG Européens afin de bénéficier de leurs supports et expériences. Nous continuerons à faire le “lobbying” auprès d’eux.

Chers Camarades et Sympathisants le SDF Belgique aura pour maître mots : la tolérance, la qualité, la communication, la bonne gouvernance et surtout l’esprit d’équipe, seulement tout ceci ne peut prendre effet que si chacun de nous apporte sa “pierre à l’édifice” pour faire triompher la démocratie et les libertés humaines dans notre pays, le Cameroun.

En nous souhaitant bon anniversaire, je vous prie également d’avoir une pensée pieuse pour nos Martyrs de la Libertés au Cameroun.

Que le tout puissant bénisse le SDF et le Cameroun !

Je vous remercie.

Poufong Théodore Fernando

Coordinateur Régional

SDF Benelux (Belgique)