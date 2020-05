CAMEROUN :: Journée internationale de la biodiversité : Vaincre la Covid- 19 par les plantes médicinales :: CAMEROON

Le Cameroun, de concert avec le reste du monde, célèbre la 27 ème Journée internationale de la biodiversité ( Jib ), ce vendredi, 22 mai 2020. Inspiré par une actualité dominée par la pandémie du Coronavirus, le Cameroun a contractualisé le thème de celle-ci, en " Covid- 19, nos solutions sont dans la nature". Toutefois, le thème retenu par les Nations Unies, est : " Nos solutions sont dans la nature ".

Pour le ministre de l'Environnent, de la Protection de la nature et du Développement durable ( Minepded ), Hélé Pierre, il est question de mettre l'emphase sur "l'importance de la nature et de sa riche diversité biologique dans le maintien des moyens de subsistance des communautés, en fournissant le nécessaire à leur alimentation, aux besoins énergétiques et aux médicaments ".

Pour le ministère de l'Environnement, " dans le contexte actuel de la crise sanitaire, alors que le monde entier peine à trouver un traitement adéquat contre la Covid- 19, les pistes africaines et camerounaises à base de plantes médicinales, en attendant les essais cliniques nécessaires, semblent démontrer l'efficacité des solutions que nous offre cette nature généreuse ". Et le dossier de presse de renchérir que cette nature " fournit par ailleurs l'essentiel des éléments exploités par l'industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique ".

Le Cameroun est dotée d'une biodiversité des plus nanties du continent, avec le 4ème rang pour la flore, et le 5 ème rang africain pour la faune (PNUE 1997). Le pays comprend aussi 92% des écosystèmes africains. Le Cameroun regorge d'une biodiversité abondante, avec un degré d'endémie très important. Une thèse renforcée par de régulières découvertes de nouvelles variétés de plantes médicinales.



Pour cette 27 ème Jib, le Minepded invite à la préservation de la riche nature du Cameroun. Les manifestations de ce jour à l'esplanade du Minepded à Yaoundé, porteront sur les actions institutionnelles menées par cette administration en faveur de la biodiversité. En effet, le service dirigé par Helé Pierre, a déjà travaillé à l'amélioration des cadres politiques, au renforcement des capacités opérationnelles, à la mise en place des programmes sectoriels, au maillage des projets, ainsi que sur plusieurs actions conduites sur le terrain.

Vivement une belle Journée internationale de la biodiversité, et qui amène à réfléchir sur les solutions locales et naturelles pour mettre hors d'état de nuire, le Coronavirus !