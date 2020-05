L’URGENCE EST DE PRÉPARER 2025 : Respecter le Cameroun et Respecter les Camerounais :: CAMEROON

Le silence n’est pas une peur face aux attaques des violents.

Les attaques ad hominem d’un chef de l'Etat, les agressions de groupes ethniques, présagent de la guerre civile. Le Cameroun serait pire que la RDC et le Rwanda mélangés après Mobutu et Habyarimana. 7 millions de morts pour ces deux pays.

On veut ça ?

Depuis un certain temps, des voyous ont investi le champ politique camerounais et attaquent tout leader qui ne partage pas l’opinion de leur démarche. Recrutés par le MRC, des fauteurs de troubles ethniques colorés, se font appeler BAS; ils attaquent le Chef de l’Etat en terre étrangère. Ils nous caricaturent; ils nous rabaissent. Ils cassent nos ambassades et parfois les dévalisent, tout cela au nom d’une pseudo révolution et d’une fiction qualifiée de: « bami power »

Peut-être sont-ils en majorité de l’Ouest, bamiléké aussi, mais leurs cibles sont de toutes ethnies et de tous partis, les « traitres ». Nul n’échappe aux sauvageries de ces hordes de toxicomanes. Tout le monde a vu des Chefs Supérieurs bamiléké en Europe sauter des enclos pour les fuir. Puisque le silence les émancipe de tout agresser sans exception, il faut en parler. Qui parmi ces gens peut donner des leçons de changement de quoi à qui dans notre pays ? Kamto, Nzongang, Ekoka, Bomo Ntimbane, c’est du bonnet blanc, blanc bonnet. Sont-ils des saints au milieu des loups qui violent le Cameroun?

Etre membre d’un gouvernement pendant 7 ans et conseiller du chef d’Etat pendant 12 ans, ne confère pas une virginité politique. Mon ancien ami et même mon confident d’alors, M. Amadou Ali, Ex-SG/PRC, ancien Vice- Premier ministre est de ceux qui observent silencieux cette imposture. M. Jean NKUETE, SG/RDPC, qui les a vus tous en privé avant la présidentielle de 2018, observe le même silence. Il était venu me voir aussi pour me porter un message du Chef de l’Etat à Paris. Je me tais Délibérément par respect. Ne venez donc pas nous dire que l’adversaire, c’est Paul BIYA. M. Kamto dit que sa main est toujours tendue. Les disciples des Sieurs Maurice Kamto, Albert NZONGANG, et autres PENDA EKOKA, Christian BOMO NTIMBANE, doivent stopper dès à présent de ne pas respecter le Cameroun.

Raconter que nous arborions les teeshirts de MALCOM X est une esbroufe... Les teeshirts de CHE GUEVERA ou MALCOM X, ne menaient pas au Cameroun une lutte politique directe pour le pouvoir.. La BAS-etuti quanti, arborent des teeshirts et répètent après son leader : « hold up électoral ». Pour le pouvoir de Mussolini. Un homme intelligent qui présente son recours ultime à un Conseil Constitutionnel dont les noms des membres sont ouverts au public, valide de facto sa légitimité et s’y soumet ou n’y va pas.

« Le hold up » est obsolète depuis 2 ans.

Humilier le chef de l’Etat du Cameroun c’est humilier le pays que l'on dit aimer. Ils nous accusent « d’opposition de compromission avec le pouvoir », ils nous attribuent faussement d’être « pris en charge dans notre exil de 16 ans de sacrifices par le pouvoir »

Des sornettes. Si je dis Oui, et alors quoi ? Je réponds que je suis un patriote et non un ventrocrate comme leurs dirigeants. J’étais un ami très proche, confident, du Vice PM de la justice, au moment de la cooptation de M. Maurice Kamto parmi les agents du gouvernement dans le dossier de Bakassi. Et j’étais là aussi pendant la décision de sa nomination comme Ministre délégué auprès d’Amadou Ali. Leurs épouses sont toujours non loin du pouvoir, affaires étrangères, SNH...! Tout cela relevé du chef de l’Etat. Nelson Mandela avait bien divorcé de Winnie, pour devenir Président. Chritian BOMO NTIMBANE, doit dire à ses copains de stopper ces agressions ou les assumer. Son passé récent n’interdit pas sa lutte qui est légitime. Je garderai donc silence par amitié et aussi à mon frère et ami avocat maître Ngalle Miano son ancien parrain.

J’ai suivi silencieux à dessein, les débats de puritains au Mrc, dans la gestion publique décriée. Braint Trust, a rafraichi le code pénal, peu importe le montant du contrat, ce n’est pas un acte éthique. J'apprends et je veux bien, que M. Kamto ministre délégué ne savait pas que son entreprise avait soumissionné dans son propre ministère et gagné l’offre. C’est parfait. Bonne chance. Mais puisse ses disciples baisser de gamme de deux tons pour le faire valoir. Dans un pays rigoureux sur les principes certains seraient au cachot. Je vais aussi garder le silence et respecter la bonne gestion des fonds de Bakassi au ministère de la justice, car elle a dû être sans reproche comme Braint Trust. C'est aussi parfait.

Mais sachons donc raison gardée, car il est plus facile d'ouvrir une boîte de pandore que de la refermer. Je ne suis pas de cette opposition à « tuer » un homme de 87 ans, pour le pouvoir. Ceux qui ont cette ambition doivent respecter nos choix. Je ne le suis pas non plus pour des défiances permanentes stériles à l’Etat et du Chef de l’Etat. J'aurai préféré ne pas avoir à m’exprimer ainsi pendant la lutte contre COVID19.

Les agressions des flibustiers du MRC obligent.

Il fallait leur dire que c'en est assez dans la perspective de dénoncer leurs facteurs aggravants d’une guerre civile. Ce type de « nouvel ambassadeur » en Allemagne qui enjambe comme un voleur les murs et réclament le cadavre du Chef de l’Etat, est-ce cela un modèle ? Nul ne sera pattes noires connues et prétendre monter pattes blanches inconnues pour récupérer le septre présidentiel. Le Cameroun pour lequel je paie le martyr de 16 années d'exil, rejette ces hordes de fous. Nous sommes des patriotes opposants des idées. Je ne demande pas à être d’accord avec tout le monde. Les fatwas attendront 2025. Mes prises de position sont libres. Je ne dois rien à personne.

La source de la vérité qui libère et qui triomphe toujours est notre eau de vie; la politique étant un exercice des vérités variables. De notre exil moqué si cela continue, nous exigerons ce qui suit :

Poser sur la table, le délit d’initié de Braint Trust et en faire un audit indépendant. Poser sur la table la part la gestion des fonds spéciaux que le Président Paul BIYA, débloquait pour la gestion du Comité ad-hoc pour Bakassi et en faire un audit avec justificatifs de certains biens et témoignages des caissiers.

Je demanderai si cela continue, à M. Jean Nkuete, SG/RDPC, de mettre sur la table les accords pris avant 2018, avec les fils de l’Ouest, prétendants à la magistrature suprême, discutés avec:

Jean De Dieu MOMO NZONGANG Albert Maurice KAMTO. Pierre MILA ASSOUTE. A ce RDV, j’étais accompagné par d’anciens camarades du RDMC, passés au MRC.

M. Jean NKUETE SG/RDPC, m’avait révélé le contenu des accords des 3 premiers. Si tout n’a pas marché comme prévu, alors la terre brûlée ? Ceux qui prétendent défendre les bamiléké aujourd’hui, au Mrc, doivent cesser ce mensonge pour diviser les ethnies. Quand Albert Nzongang, et l’ancien Ministre des finances, André Botoo A Ngon, ont vendu les 2000 containers et près de 500 véhicules appartenant en majorité aux Bamileké au port de Douala, ils étaient déjà Bamilekés ?

Sohaing André, Notchoungoing Samuel, Kadji, Samuel Tchoupe, Kayo Elie, et ces autres nombreuses victimes de ce gré à gré de vente des containers et voitures des Bamileké aux enchères, étaient bien bamiléké Ceux qui ont travaillé pour le gouvernement et pour le chef de l’Etat, directement ou pour des missions de recouvrement doivent Respecter le Cameroun et le président du Cameroun même si les idées divergent. Demandez donc à vos amis de respecter nos opinions, de respecter M. JOHN Fru Ndi pionnier de cette lutte, Hubert Kamgang, Ekindi Jean Jacques, Ekane Anicet, Mboua Massok, Sanda Oumarou, Dakole Daissala, Pr PAHAI, MAIDADOU SADI et d’autres, jusqu'à nous tous, dont l’exil est raillé. Peuple Camerounais, voici nos valeurs ci-apres - Il faut Respecter le Cameroun.

Il faut Respecter notre Etat et notre Armée; respecter nos soldats qui donnent leurs vies à des fronts de combats, pour protéger les nôtres et protéger le Cameroun - Il faut Respecter le Président des Camerounais, au soir de sa vie. Plus rien ne presse de plonger le Cameroun entre maintenant et 2025 dans un cyclone. Un Chef d'Etat, n’est pas un paillasson pour opposants. Certains veulent traduire à la CPI nos soldats, pour les tueries de femmes et d’enfants à Ngarbuh. Oui, Ngarbuh était un drame horrible grave. Il faut sévèrement punir les coupables L'Etat a déjà reconnu sa part de torts et prévu des sanctions et des réparations... Le rôle de l’opposition ou des députés est de s'assurer du respect des sanctions. L’intervention extérieure a détruit la Lybie, la Syrie, l'Irak... Mais avant Ngarbuh, il y a eu des atrocités : Florence AYAFOR, violée, écartelée, décapitée avec publicité en est un... Human Right Wach, et ses satellites espions l’ont vu.

Les USA, la France, la Russie, la Grande Bretagne, n’ont pas des armées parfaites. Des viols de mineurs et autres choses très graves y ont été dénoncés. Mais qui demande de traduire leurs soldats à la CPI? La Cote d’Ivoire vient de la CPI avec 8 années de procès de l’ancien président Laurent Bagbo. Quel gain ? Envoyer le Président Paul BIYA à la CPI et nos soldats ferait gagner aux demandeurs le pouvoir ? En faire trop, pour rien, sans être saint, ne conduit à rien. Pourquoi le MRC, qui a eu les portes du palais des Congrès ouvertes ne continuerait plus simplement à y aller...? L’amitié est finie ? Ce à quoi l’opposition et le pouvoir doivent se tourner pour 2025, est une synthèse d’alternance et d’alternative pour une sortie paisible du pouvoir du Chef de l’Etat au terme de ce mandat. Luttons contre CoronaVirus et continuons de nous laver les mains