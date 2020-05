CAMEROUN :: Douala 2è: Denise Fampou arrose la communauté musulmane de vivres :: CAMEROON

La maire de la Commune de Douala 2 a procédé ce jeudi à la distribution d'un important don en denrées alimentaires et cache-nez aux dignitaires musulmans de sa Commune

C'est l'esplanade du centre de jeunesse et d'animation de New Bell qui a servi de cadre à cette cérémonie. Comme cela est désormais de tradition dans la commune de Douala 2è, Mme le Maire Denise Fampou ouvre son cœur à la communauté musulmane de sa commune et lui apporte un soutien durant la période du jeûne du ramadan.

Cette année ne devait donc pas déroger à la règle malgré l'engagement farouche du chef de l'exécutif municipal dans la lutte contre le Covid-19, elle trouvé de l'espace dans son agenda assez chargé pour cet élan de générosité à l'endroit de la communauté musulmane.

C'est ainsi que ce jeudi 14 mai, elle a procédé à la remise d'un important don en denrées alimentaires de première nécessité aux représentants des différentes communautés musulmanes vivants dans la commune de Douala 2è.

Ils sont en tout 37 Imams de 39 mosquées et 12 chefs de quartiers qui ont reçu des mains de Me Denise Fampou des sacs de riz, du sucre, de l'huile végétale et du savon.

La pandémie de covid19 n'étant pas a ignorer, la bienfaitrice du jour a insérer dans ce don des milliers de cache-nez et des sceaux-robinets pour le lavage des mains. Il faut noter que pour Mme le Maire, ces dons doivent aller en priorité vers les personnes défavorisées qui en cette période de confinement vivent difficilement leur jeûne de ramadan.

Les dignitaires musulmans, les chefs de quartiers et autres imams ont donc la responsabilité de distribuer sainement cet acte de bonté et de générosité de Me Denise Fampou, Maire de Douala 2é qui démontre une fois de plus sa proximité avec ses populations et son engagement auprès de celles ci afin d'améliorer leur cadre de vie.