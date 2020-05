CAMEROUN :: Buvez vos décoctions, mais elles ne soignent pas la covid-19 ! :: CAMEROON

Les recettes de grand-mère se multiplient au Cameroun depuis l’annonce du premier cas de Covid-19. Chacun croit avoir trouvé la tisane qui protège et guérit. De nombreux commentaires et publications se multiplient sur les réseaux sociaux avec des recettes diverses comportant de nombreux produits locaux. Parmi les produits revenant dans plusieurs recettes lues ici et là, le gingembre, l’ail, l’oignon, le citron, l’aloe vera, la feuille de corossol, les feuilles de Ndole, etc. Le secret serait dans certains mélanges ou la variation de ces plantes. Le rythme de consommation ne semble pas moins important.

Les scientifiques reconnaissent à ces plantes, à l’instar du citron et du gingembre, des vertus anti-oxydantes avec des possibilités de renforcement du système immunitaire. Ceux et celles qui les consomment renforcent naturellement la défense de leur organisme face à une éventuelle attaque. Y compris d’un Coronavirus. Mais, les experts de la santé précisent que ce n’est que de la prévention. Le traitement de la maladie c’est tout autre chose.

Le ministre de la Santé publique du Cameroun, Dr Manaouda Malachie, par exemple fait savoir qu’aucune des décoctions consommées n’a encore prouvé ses vertus thérapeutiques face à la Covid-19. Il prescrit de s’en tenir au protocole de traitement adopté par l’Etat du Cameroun. Ledit protocole n’est connu que du personnel médical. Alors, l’automédication est à proscrire. Tout malade doit se rendre dans les lieux indiqués pour la prise en charge de la Covid-19.

A toutes les personnes qui se sont mises aux recettes de grand-mère, buvez vos décoctions si vous voulez. Mais, si vous êtes malade, allez-vous faire soigner à l’hôpital !