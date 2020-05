CAMEROUN :: COVID-19: AMOUGOU BELINGA OFFRE 50 MILLIONS FCFA A MGR KLEDA POUR COMBATTRE LA PANDÉMIE :: CAMEROON

L'homme d'affaires milliardaire, Jean Pierre Amougou Belinga, président directeur général ( PDG) du Groupe L'Anecdote, a offert 50 millions de francs CFA, à Mgr. Samuel Kleda, archevêque de Douala la capitale économique du Cameroun.



La rondelette somme a été remise à l'homme d'église ce mardi, par le sénateur Rdpc, Albert Mbida, conseiller technique auprès du PDG du Groupe L'Anecdote. Les 50 millions francs CFA ont été remis en espèces, à Mgr. Samuel Kleda, un tradi praticien de renom qui a mis au point, un traitement à base de plantes médicinales, pour guérir les personnes atteintes du Coronavirus. Albert Mbida qui était le représentant de Jean Pierre Amougou Belinga, était à la tête d'une importante délégation constituée des hauts cadres du Groupe L'Anecdote.



Selon Albert Mbida, la somme envoyée par Amougou Belinga, est destinée à l'approfondissement des recherches à base de plantes médicinales engagées par Mgr. Samuel Kleda l'archevêque de Douala. Selon des témoignages, ce dernier a mis au point un traitement fait uniquement de plantes médicinales, et qui guérit du Coronavirus.

" Homme de parole, il ( Monsieur Amougou Belinga, Ndlr ) fait ce qu'il dit. Il nous a chargés de venir vous remettre ce modeste appui financier", a déclaré Albert Mbida le conseiller technique du Groupe L'Anecdote. Très ému par ce geste magnanime de Jean Pierre Amougou Belinga, Samuel Kleda s'est voulu rassurant : " ce don sera utilisé pour le bien de toutes les personnes souffrantes ".



Depuis la survenue de l'épidémie du Covid- 19 au Cameroun, l'homme d'affaires Jean Pierre Amougou Belinga était resté silencieux. Certains étaient vite allés en besogne, en le croyant insensible aux souffrances des Camerounais, et à l'appel à la solidarité nationale lancée de fort belle manière par Paul Biya le président de la République. Mais c'était mal connaître Jean Pierre Amougou Belinga : un apôtre de la bonté, un chantre de l'humanisme.

L'homme est d'une générosité et d'une bonté quasi maladives; on dirait que faire du bien est son ADN et sa seule raison de vivre. Ses oeuvres caritatives parlent à tous. Le PDG du Groupe L'Anecdote a un coeur d'agneau.

Il a surgi et rugi : 50 millions de francs CFA offerts hier en espèces, à Mgr. Kleda pour le fortifier dans ses recherches contre le Covid- 19.