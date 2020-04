CAMEROUN :: Mgr Samuel Kelda : « Notre produit est efficace contre le Covid-19 » :: CAMEROON

Mgr, depuis peu vous avez mis sur pied un produit pour lutter contre le Covid-19. Confirmez-vous son efficacité ?

Depuis à peu près un mois, nous avons suivi des malades à qui nous avons administré le traitement que j’ai mis sur pied. A l’heure actuelle, je puis dire que le produit est très efficace contre le Coronavirus. Nous n’avons enregistré aucun décès parmi les personnes sur lesquelles nous avons appliqué notre produit.

Même les personnes dont l’état clinique était déjà avancé ont recouvré la santé et au sein de celles-ci nous comptons beaucoup de médecins, puisque c’est eux qui sont les plus exposés. Ma préoccupation actuelle porte sur la recherche des voies et moyens pour m’organiser pour que le produit soit donné à un grand nombre de personnes. Préparer le produit et le mettre à la disposition de tout le monde est ma préoccupation première.

Dans mon idée, si nous réussissons à préparer le produit en grande quantité, nous pourrons sauver beaucoup de vies. Je tiens à réaffirmer que le produit est efficace contre le Coronavirus. Nous y voyons la main de Dieu. Au début, nous étions tous désemparés. Ici dans l’archidiocèse, nous avons fait le pèlerinage avec la statue de la Vierge Marie dans toutes nos paroisses. Nous avons demandé au Seigneur de nous aider par la Vierge Marie. Si maintenant nous avons pu mettre quelque chose sur pied pour soigner les personnes, nous rendons grâce à Dieu.

C’est nous qui devons mettre la médecine en pratique à la place de Dieu puisqu’il nous a donné l’intelligence. C’est la raison pour laquelle je lui rends grâce. Une certaine opinion pense que le Covid-19 est une punition de Dieu. Il n’y a pas de punition là-dedans. Au contraire Dieu est amour.

Que pensez-vous de la proposition du ministre de la Santé de vous accompagner ?

J’attends les équipes du ministère de la Santé publique pour pouvoir travailler avec elles là-dessus. C’est normalement le travail du ministère de la Santé publique. Je le fais parce que j’ai étudié les plantes. Nous devons maintenant nous mettre ensemble pour voir comment nous organiser pour donner le produit aux patients. Je précise que tous ces produits sont fabriqués à base des plantes naturelles. Ils ne contiennent aucun produit chimique.

Le produit sera-t-il gratuit et quel est le temps de guérison d’un patient ?

Le produit sera toujours gratuit. Nous sommes en train de nous organiser. Nous essayons autant que possible de le mettre gratuitement à la disposition de tout le monde. Pour le moment, le produit sera disponible dans nos hôpitaux catholiques de la ville de Douala. En ce qui concerne les éléments constitutifs du produit, je le communique uniquement aux hommes de science. Ce que nous avons noté jusqu’à présent c’est que quand un donne le produit à un malade, la personne se rétablit, mais de façon progressive.