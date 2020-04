CAMEROUN :: Mefou et Afamba : Une église de réveil fermée :: CAMEROON

Pendant la perquisition effectuée hier à Mercy of God Ministry à Nkoabang, le préfet Emmanuel Mariel Djickdent a ordonné la libération d’une centaine de fidèles pour la plupart des femmes mariées.

La messe a été dite hier en début d’après-midi pour Mercy of God Ministry (MGM), une église de réveil au quartier Nkoabang, une banlieue de la capitale. Exécutant un mandat de perquisition du procureur de la République près les tribunaux de Mfou, le préfet de la Mefou et Afamba a ordonné la fermeture de ladite église pour défaut d’autorisation et demandé à la centaine de fidèles, en majorité des femmes mariées de vider les lieux, séance tenante. Emmanuel Mariel Djickdent bouclait ainsi deux jours de perquisition entamée la veille par Arnaud Heungap, sous-préfet de Nkol-Afamba, qui a été confronté à une meute de fidèles en furie opposés à toute entrée de l’autorité administrative en ces lieux.

« L’Etat n’interdit pas l’église et la prière, mais une église ne fonctionne pas sans autorisation », a-t-il tenu à préciser, avant de donner l’ordre aux forces de sécurité d’apposer les scellés sur les portes. Il a également ordonné l’arrêt du chantier d’un immeuble de plusieurs niveaux dont les travaux sont exécutés nuitamment avec à la manœuvre, des jeunes filles au moyen des lampes torches.

Cependant, le préfet de la Mefou et Afamba et son état-major en sont repartis sans aucune trace d’Ekedi Samuel Kenechukwu, le maître de céans. Plus connu des riverains et de ses proches sous le pseudonyme de « Prophète », le promoteur de MGM n’a pas donné signe de vie. Après plus de quatre heures de fouille minutieuse de sa concession, les fins limiers de la gendarmerie et de la police n’ont pas pu mettre la main sur ce prédicateur de nationalité nigériane. Faisant dans le dilatoire, ses proches ont donné plusieurs versions sur sa situation. Pour les uns, Ekedi Samuel Kenechukwu est en pèlerinage. Pour les autres, ce dernier est mort. Mais, sans pour autant donner la date de son départ et le lieu exact du pèlerinage ou de sa mort. Au cours de la fouille de son domicile, une imposante bâtisse de luxe surplombant le quartier, équipée de caméras de surveillance et plusieurs sorties, les forces de sécurité ont découvert un coffre-fort, des billets de banque et saisi des cantines contenant d’importants documents et des objets tenus secret. Au lieu de culte, l’on a découvert trois chambres remplies d’habits de femmes, de mèches et de tissus.

« Il y a des choses qu’on nous cache», a confié une source sécuritaire. Cette action publique menée par les autorités de la Mefou et Afamba intervient à la suite de nombreuses plaintes aussi bien des riverains que de certains fidèles abusés par Ekedi Samuel Kenechukwu. Ce dernier est accusé d’« escroquerie, de menaces de mort, de détention d’une milice, de séquestration, d’endoctrinement des esprits, et de trafic de toutes sortes ». Il y a quelques années, MGM avait été fermé au quartier Emombo à Yaoundé pour les mêmes raisons .