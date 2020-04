CAMEROUN :: Il viole ses trois filles :: CAMEROON

Zoundja Emile, un père de famille, est inculpé pour outrage à la pudeur et inceste s’est présenté au commissariat de sécurité publique de Batouri le lundi 20 avril 2020.

L’accusé âgé de 48 ans et marié contraignait ses filles et sa nièce d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Ses victimes sont encore mineures. La première est âgé de 16 ans, la seconde 13 ans et la dernière 12 ans.

Selon les témoignages, le papa frappait sur ses filles, question de les obliger à se laisser faire. Ces violences dont les enfants étaient victimes se déroulaient à l’insu de l’épouse de l’accusé constamment en voyage dans les localités environnantes à la recherche de la marchandise pour son petit commerce. La maman des enfants prend connaissance de cette situation par sa fille cadette, après les aveux de la petite suivront celles de ses soeurs ainées.

Une enquête a été ouverte et le présumé violeur séjourne actuellement dans une cellule du commissariat de sécurité publique, en attendant qu’il soit présenté au procureur de la république afin qu’il puisse répondre de ses actes.