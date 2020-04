CAMEROUN :: Brenda Biya crée son entreprise :: CAMEROON

La fille du président de la République vient de lancer sa marque « Bree Culture ». Elle a fait cette annonce sur son compte officiel Facebook.

Aux dernières nouvelles, Anastasie Brenda Biya était étudiante à l’Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam). Elle va devoir désormais partager son temps entre sa formation d’administrateur et sa nouvelle vie d’entrepreneure puisqu’elle a décidé de se lancer dans les affaires. Sur son compte Facebook, elle annonce la création de son entreprise baptisée «Bree Culture Inc Shopping». Cette entreprise sera spécialisée dans la vente des perruques et des salons artisanaux.

Le jeudi 16 avril 2020, elle a posté deux vidéos. Celles-ci présentent l’évolution des travaux d’aménagement de sa future entreprise. Brenda Biya a également dévoilé le logo de «Bree Culture Inc Shopping».

Selon l’unique fille du couple présidentiel Paul et Chantal Biya, une partie des bénéfices engrangés par l’entreprise sera reversée aux oeuvres de charité. Pour l’instant l’on ignore tout de l’emplacement, la raison sociale et même le capital de l’entreprise.

En se lançant ainsi dans l’entreprenariat, Brenda Biya assouvit sa passion pour la mode et l’art.