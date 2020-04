CAMEROUN :: Alerte covid-19 : Menace sur le gouvernement de Kondengui, Paul Biya attendu :: CAMEROON

La prison centrale de kondengui est entrée en ébullition. Suite a la mort de cinq prisonniers. Le spectre du corona virus rode. La psychose s’est emparée des détenus. lesquels ceux de l’opération épervier.

L’Organisation Mondiale de la Santé avait d’ailleurs tiré sur la sonnette d’alarme. Sur la nécessité de décongestionner les prisons pour éviter la contamination massive des prisonniers des prisons en Afrique. Il n’a pas fallu du temps. A Yaoundé, Fausse alerte ou réelle menace, toujours est il qu’au dehors des mesure de lutte contre le corona virus ont été renforcées par le premier ministre chef du gouvernement. Elles sont vingt au total, parmi le plus visible le port obligatoire du cache nez. Mesure qui est entrée en vigueur le lundi 13 Avril 2020. Signe prémonitoire ou hasard de calendrier ? Toujours est-il que la prison centrale s’est mise en ébullition. Et pour cause « cinq personnes ont trouvés la mort en l’espace de deux jours » Le quotidien la Nouvelle Expression révèle que « Ces cas de décès ont provoqué une tension et des manifestations de colère ont été enregistrées dans la matinée du lundi 13 avril »

Les prisonniers redoutent l’entrée du corona virus dans le pénitencier. Seulement indique un bagnard « Les responsables rejettent cette information, ils disent que ce n’est pas la covid19 qui a tué les cinq personnes » La peur s’est emparée « nous avons vraiment peur parce que si c’est cette épidémie qui est arrivée ici, ce sera une catastrophe » Qu’en est il des mesures prescrites par le gouvernement ? Le journal indique un témoignage « pendant que les gens manifestaient redoutant l’entrée du covid19, nous n’étions pas en possession des masques » Malgré la distribution des masques intervenue quelque temps après, l’inquiétude persiste. Pour l’avocate défenseure des droits humains Alice Nkom « les lieux de confinement institutionnels et obligatoires comme les prisons peuvent être des foyers très dangereux de contamination. Il faut les désengorger en libérant les gens qui sont las bas à titre de détention provisoire. Ils bénéficient encore de la présomption d’innocence »

L’onde de choc qui est partie des quartiers populaires kosovo (cellules 8 et 9) du pénitencier pourrait si rien n’est fait se propager dans toute la prison. Déjà, le quotidien Le Messager donne l’alerte « Kondengui au bord de l’émeute » Et pour cause « des prisonniers pleurent l’absence des mesures de lutte contre la propagation de cette pandémie et font savoir qu’une centaine de personnes seraient déjà contaminées » Dans un pénitencier qui compte 5000 personnes c'est-à-dire 5 fois sa capacité initiale. Là on retrouve pèle mêle les mineurs, les femmes, les grands bandits, des prisonniers de droits commun dont la majorité en détention provisoire. Et surtout les prévaricateurs de la fortune publique détenus dans le cadre de l’assainissement des mœurs publiques « opération épervier » Ce « gouvernement de Kondengui » compte en son sein des anciens secrétaires généraux de la présidence, premiers ministre, ministres, Directeurs généraux de Sociétés d’Etat et autres.

Une situation qui laisse le quotidien Le Messager interrogateur « Mais ou est donc passé Paul Biya » ? Le journal indique que « alors que l’épidémie de corona virus partie de Chine continue de faire de milliers de victimes à travers le monde et notamment au Cameroun, le chef de l’Etat Camerounais ne s’est pas toujours exprimé dans un message télévisé comme l’ont plusieurs chefs d’Etat »