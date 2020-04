CAMEROUN :: Enculeurs de Mouche à Yaoundé :: CAMEROON

Alors que le pays est plongé dans la catastrophe de la pandémie du coronavirus, le CL2P a été surpris par les attaques vicieuses et ad hominem contre le chef de l'opposition, le Pr. Kamto. En particulier, celles provenant d'un ancien allié et politicien dit de l'opposition, qui soulignent l’état particulièrement déplorable des mœurs politiques, de la répression intériorisée dans ce pays, puis des manœuvres stériles et de la violence aveugle que le régime de Yaoundé nous a tant habitués depuis 38 ans.

Le CL2P doit préciser qu'il est une organisation indépendante des droits de l'Homme, qui a notamment eu en son temps à soutenir la libération de M. Paul Éric Kingué durant ses années de détention arbitraire et, par conséquent, nous ne sommes affiliés à aucun parti politique, ni à aucun politicien véreux au Cameroun comme dans le reste du continent.

Le CL2P, cependant, se soucie en priorité de l'état de la soi-disant démocratie «apaisée» dans ce pays.

Le CL2P comprend que la liberté et la démocratie sont des valeurs universelles, mais la soi-disant opposition camerounaise a toujours opté pour l'aveuglement volontaire et sert avec joie uniquement de caution pluraliste pour le maintien à vie au pouvoir du dictateur Paul Biya. C'est la définition classique de l'idiotie qui consiste à faire la même chose encore et encore et à faire semblant d'obtenir des résultats différents pendant des décennies. Ces imbéciles doivent comprendre qu'ils sont également responsables envers le peuple camerounais. En effet ils sont tellement plongés dans leur propre évolution de carrière opportuniste et égoïste qu'ils en viennent à oublier qu'ils seront également tenus responsables pour leur complicité évidente avec le maintien d’un régime tyrannique au Cameroun.

Il est temps qu’ils cessent de prendre les Camerounais ordinaires pour des idiots. Aussi doivent -ils arrêter d'être les mouches du coche du Pr. Kamto, une personnalité qui prend ses responsabilités d’alternative crédible à la dictature au sérieux et ne tient pas les Camerounais ordinaires pour acquis comme le font ses ennemis autoproclamés de l’opposition alimentaire.

M. Kingue doit savoir qu'il ne peut pas intimer des ordres ni promettre quelques révélations sur le Pr. Kamto. Il appartient et reviendra seul au peuple camerounais de dire voire ordonner à Maurice Kamto ce qu’il doit faire. Pas un homme sans ambition politique rationnel, logique et discernable, réduit à bourdonner démagogiquement dans les oreilles des gens au quotidien, en pissant littéralement dans ceux-ci en prétendant qu’il pleut.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P