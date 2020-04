CAMEROUN :: Lutte contre le Covid- 19: Le gouverneur de l'Est outrepasse les mesures gouvernementales :: CAMEROON

Grégoire Mvongo le gouverneur de la région de l'Est Cameroun est accusé d'aller au-delà des mesures prises par le Premier ministre, dans la lutte contre la propagation du Coronavirus ( Covid- 19).

En effet, des sources rapportent que le patron de la région du Soleil levant, interdit désormais toute consommation de bières et de boissons hygiéniques, aux heures non consignées par le gouvernement. Le Premier ministre dans sa batterie de mesures prises le 17 mars dernier, avait prescrit la fermeture des bars et des débits de boissons à 18 heures.

Seulement, selon les échos parvenus à notre rédaction, Grégoire Mvongo le gouverneur de la région de l'Est, interdit systématiquement la consommation de toute boisson alcoolisés et hygiéniques, dans les lieux consacrés pour ce faire, alors que l'interdiction du gouvernement stipule clairement que c'est à 18 heures que bars, débits de boissons, restaurants et salles de loisirs, doivent fermer battant.

Le gouverneur de l'Est est donc accusé d'outrepasser les instructions du gouvernement, relativement à la lutte contre le Covid-19. Une situation qui aux dires de certains, pourrait créer des émeutes à l'Est, notamment en son chef-lieu Bertoua; le confinement total n'ayant pas encore été décidé par le chef de l'État qui, devra d'abord décréter l'État d'urgence sanitaire pour voir une telle éventualité prendre corps.