CAMEROUN :: Respectons nos institutions et notre pays sera respecté dans le concert des nations :: CAMEROON

« L’Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts ». Ce rappel historique du premier noir président des Etats-Unis d’Amérique lors de son séjour au Ghana doit nous guider à chaque instant.

Barack Hussein Obama devant le parlement Ghanéen ne s’adressait pas exclusivement à ceux-ci, mais à l’Afrique entière est sa diaspora, qui aujourd’hui encore reste traversée par des coups d’Etats, des élections non transparentes et de l’abus du pouvoir et des conceptions passéistes de la gestion d’un Etat de droit.

Si je rappelle ce point de l’histoire récente de notre continent, c’est pour tordre le coup aux rumeurs qui circulent ces derniers jours dans les réseaux sociaux sur la mort du président Paul Biya et sa succession par son fils et que sais-je encore.



En communication la rumeur est un phénomène de diffusion par tout moyen formel ou informel d'une information dont la véracité est douteuse ou incertaine et suscitant en général un mécontentement. Par extension la rumeur est un mouvement de suspicion publique à l'encontre de quelqu'un.

Cette rumeur que je trouve de mauvais goût a pour objectif de susciter le mécontentement des camerounais a un instant ou l’on a besoin de la mobilisation de tout le pays contre un virus invisible et dévastateur. Je considère que de tels agissements sont inacceptables et inconvenant.

A toutes fins utiles, je rappelle ici fortement que le Cameroun n’est ni une Chefferie Traditionnelle, un Sultanat, un Lamidat, encore moins une Monarchie, mais une République qui a des lois et règlements. La mère de ces lois est la constitution.

Dans son article 6 alinéa 2 : Le président de la République du Cameroun est élu pour un mandat de sept ans. Il est rééligible.

Article 6 alinéa 4 : En cas de vacance de la présidence de la République, pour cause de décès, démission ou d’empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

a) L’intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu’à l’élection du nouveau président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat ;

b) Le président de la République par intérim – le président du Sénat ou son suppléant ne peut modifier ni la constitution ni la composition du gouvernement. Il ne peut être candidat à l’élection organisé pour la présidence de la République ;

c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le président de la République par intérim peut, après consultation du conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement.

Cher compatriote notre pays a des lois respectons-les, et non la rumeur. Vous constaterez par vous-même que notre constitution est très claire.

Par conséquent, je vous invite au respect de nos institutions, elles sont les seules qui peuvent nous garantir, la paix, le travail, l’amour de notre pays et le développement pour tous.

Aujourd’hui l’heure est à la mobilisation contre le CORONAVIRUS qui a déjà fait beaucoup morts dans tous les pays où il est présent. Nous sommes au courant qu’il est désormais présent dans notre pays. Ici l’occasion m’est donnée de rappeler que si nous voulons vaincre cette pandémie, le respect des institutions, et instructions édictées est fondamental.

Par conséquent, Barack Obama en rappelant cette simple notion de vie aux peuples d’Afrque, voulait leur léguer un état d’esprit libérateur et sauveur. De notre respect des instructions du gouvernement contre le COVID-19 que nous aurons moins de morts, c’est par le respect de nos institutions que nous auront une alternance ou alternative démocratique sereine.