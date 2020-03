Coronavirus: un Italien de 101 ans guéri de la maladie :: ITALY

Un homme de 101 ans, testé positif au Covid-19, est sorti guéri de l'hôpital de Rimini, dans le nord de l'Italie. Un petit miracle en pleine crise sanitaire.

Pour le peuple italien, c’est une petite parenthèse enchantée en plein coeur de la tragédie. Pays européen le plus touché par le Covid-19, l’Italie pleure ses morts. Plus de 9100, dont 1000 annoncés vendredi soir pour les dernières 24 heures. Au milieu de ce désastre sanitaire, un homme a redonné un peu de baume au coeur à tout un peuple.

Cet homme est appelé “Monsieur P.” Il est âgé de 101 ans, étant né en 1919 et ayant échappé à la grippe espagnole. Testé positif au coronavirus, il a été admis à l’hôpital de Rimini, dans le nord-est de l’Italie, la semaine passée. Mercredi, il en est sorti. Guéri.

“J’ai des amis qui travaillent à l’hôpital local avec lesquels je parle le soir, quand nous avons terminé la journée de travail, raconte Gloria Lisi, vice-maire de Rimini, selon des propos rapportés par l’Agence France-Presse (AFP). “L’autre jour, ils m’ont dit qu’un monsieur, né en 1919, avait été hospitalisé, car testé positif à la Covid-19.

Ce monsieur avait une belle allure et il est rapidement devenu la mascotte de l’hôpital. Et hier soir, ils m’ont appelé pour me dire que ce monsieur est sorti de l’hôpital. Par les temps qui courent, c’est toujours bon de donner un peu d’espoir.”

La moyenne d’âge des personnes décédées, selon les dernières statistiques de l’Institut supérieur de la santé (ISS), est de 78 ans.