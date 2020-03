UN JEUNE CAMEROUNAIS LANCE WISSBUY.COM,LA RÉVOLUTION DE L'E-COMMERCE AU CAMEROUN :: CAMEROON

Lancé il y'a quelques années par le jeune entrepreneur Camerounais Cyrille Monkam, Wissbuy.com est un site de vente en ligne très courru au Cameroun. Une plateforme d' e-commerce qui connecte de millions de vendeurs et d'acheteurs à travers le Cameroun.

Dans ce carrefour virtuel de l'offre et de la demande, chacun peut créer un compte pour écouler facilement ses produits ou passer des commandes pour une livraison à domicile, qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers.

Solution pratique pour pour répondre aux besoins des populations en ces temps de confinement dû à la pandémie mondiale du Corona virus. "Vous achetez à partir de chez vous en quelques clics, et vous êtes livrés à temps. C'est-à-dire 24 h à Douala et 48h à Yaoundé " précise le jeune entrepreneur.

La plateforme propose des produits liés à la vie quotidienne, à l'instar de l’électroménager, de la téléphonie, du cosmétique, du vestimentaire,du matériel de bureau,et du matériel informatique.

En plus de ces offres exceptionnelles qu’il a réussi à mettre en orbite dans son site, le promoteur a décidé de mettre un accent particulier sur le rapport qualité prix.

Pour lui, le prix est une donnée importante pour les consommateurs, mais il ne veut pas négliger la qualité souvent évoquée lors de nombreuses commandes à Douala.

" Nous voulons offrir la meilleure expérience à l’ensemble des clients qui effectuent leurs achats sur notre plateforme. En plus de cela, nous négocions avec nos partenaires afin d’avoir le meilleur prix sur le marché" confie-t-il

Pour le jeune promoteur,dont les bureaux sont basés à Akwa rue King, immeuble Facop, il était temps de lancer le projet Wissbuy, au regard des indicateurs actuels " Tous les indicateurs sont au vert au Cameroun notamment le taux de pénétration internet, le taux de pénétration mobile, le nombre d’e-acheteurs et même d’e-commerçants, etc. Tous ces facteurs nous ont convaincu qu’il était nécessaire de se lancer et d’offrir la possibilité au pays des Lions Indomptables d’étendre ce secteur d’activité " explique -t- il

Le jeune Cyrille est le sixième d’une famille de sept enfants. Il a toujours rêvé de devenir riche afin d’aider sa famille à sortir de la pauvreté. N’ayant pas fait un long parcours scolaire (niveau BAC), il commence sa carrière dans l’industrie du Multi level marketing en 2012 où il fait la rencontre de son Mentor le Dr Raoul Ruben Njionou. C’est dans cette industrie qu’il se forgera un caractère de leader et gagnera ses premiers revenus. Agé seulement de 33 ans, l’entrepreneur qui emploie 12 personnes fixes, est à la tête du groupe AFRICAN DREAM BUILDERS (ADB), un incubateur qui a pour objectif de créer des entreprises avec pour mission de résoudre des problèmes criards du Cameroun, mais également de mettre en place une communauté de leaders qui conduiront des projets qu’il espère lancer dans les prochaines années.

WISSBUY.COM, la plateforme de vente et d'achat en ligne, est le premier projet qui sort de terre.