MANU DIBANGO ETAIT LE PLUS BEL ARBRE DE LA FORÊT CAMEROUNAISE. :: CAMEROON

MANU DIBANGO ETAIT LE PLUS BEL ARBRE DE LA FORÊT CAMEROUNAISE. SES BRANCHES COUVRENT LES 4 COINS DU MONDE

Quand un baobab tombe, les arbres aux alentours meurent en silence -sans faire de bruit -il y a plusieurs raisons à cela, la première que je vois est la fragilité de la terre après un désouchement, après un déracinement.La seconde est la disparation de l'ombrage d'où l'expression "l'arbre qui cache la forêt.

"Manu Dibango était le meilleur arbre produit de notre forêt -la forêt camerounaise dense et serrée et il a su étendre ses branches et serments au 4 coins du monde pour nous faire grandir à son ombre.

Il ne se prenait pas au sérieux, c'était un troubadour -dans son testament qui sera rendu public demain par les héritiers, il dit son amour pour nous "pour le Cameroun pour qui il a crée Saoul Makossa en 1972" il dit comment à partir de son saxophoneen bandoulière comme avec son sac bandjock dans les taxis de Yaoundé, de Douala, de Léopoldville devenue Kinshasa il a "prêté attention à toute la réalité, cette réalité qui l'a conduit à la recherche de la compréhension de l'autre".

Le Covid-19 nous l'arrache de la façon la plus insolentepour nous passer un message, celui de la prise de conscience de la fragilité de la vie et de l'éternel question des origines dans BOA LAZOU, qu'as-tu fait de ton frère?

Quand nous nous engageons disait il le temps est long pour la jeunesse mais avec le temps nous apprenons à rayer les mentions inutiles. La mort d'Emmanuel Ndjoké Dibango nous invite à penser le Cameroun de l'après Corona-virus. Adieux l'homme grand et beau, adieux tonton.