CAMEROUN :: Transfert d’argent : Orange Money le meilleur de l’année 2019. :: CAMEROON

La Fondation Camerounaise des consommateurs (FOCACO) a organisé la cérémonie des awards 2019 le 13 mars à Douala. Orange Money a été désigné « Meilleur Service de Mobile Money de l’année» par les consommateurs.

C’était à l’occasion de la Journée Mondiale des Droits des Consommateurs. la FOCACO (Fondation Camerounaise des Consommateurs) a, pour la 2ème année consécutive décerné le premier prix à Orange Money à la suite d’un sondage réalisé auprès de ses adhérents. De fait et Depuis 3 ans, la désignation du meilleur service de l'année par les consommateurs est devenue une référence en matière d’expérience client.

Chaque année, la sélection des lauréats se fait à l’issue d’une évaluation des services clients participants réalisée par les 1 300 membres et sympathisants de la Fondation Camerounaise des Consommateurs répartis dans ses 5 représentations régionales fonctionnelles avant d’être soumise à un sondage public ouvert aux abonnés des plateformes numériques (Facebook, Twitter, etc.) de la FECACO.

Sur une période de 52 semaines, dès la clôture de la précédente édition, la FOCACO a ainsi obtenus 17 000 retours de ses abonnées et followers qui lui ont permis de mesurer, évaluer et comparer avec objectivité la qualité du service des entreprises participantes. Chaque catégorie comporte au moins 4 entreprises en compétition, évaluées sur un ensemble de critères : La meilleure Tarification ; La meilleure qualité de service ; L’étendue du réseau de distribution (nombre de partenaires et zone de couverture) La sécurité des transactions et de points de distribution ; Le nombre de consommateurs

Fort de son réseau de distribution s’appuyant sur quelques 30 000 partenaires sur l’ensemble du territoire, générant plus de 60 000 emplois directs et indirects au service d’environ 5 millions d’utilisateurs pour un volume de transactions tournant autour de 6,5 milliards de francs CFA par an, Orange Money s’est clairement distingué pour la seconde fois.

Pour Emmanuel Tassembedo, Directeur Orange Money, recevant le prix des mains de M. Alphonse Ayissi, Président National de la FOCACO, « Ce deuxième titre souligne autant qu’il reconnait l’engagement d’Orange Cameroun et de l’ensemble de ses équipes en matière d’innovation et de qualité de l’expérience client. Il est la parfaite illustration de l’implication d’Orange Cameroun à offrir aux consommateurs un service au-delà de leurs attentes ».