CAMEROUN :: Embellissement de la ville de Yaoundé : Les chauffeurs de taxis interpellés :: CAMEROON

Luc Messi Atangana, le maire de la ville, a rencontré hier, les syndicats et fédérations des transports routiers urbains.

Sept jours pour se conformer à la réglémentation. C’est le délai donné hier par le maire de la ville, Luc Messi Atangana, aux chauffeurs de taxis de la ville de Yaoundé à l’issue d’une réunion avec les syndicats et fédérations des transports routiers urbains et interurbains. En effet, « Le Cameroun doit donner une image attrayante », a-t-il indiqué.

A cet effet et de concert avec les présidents des syndicats et fédérations des syndicats des transporteurs routiers, urbains par taxi et petits cars, plusieurs directives ont été données par le maire de la ville. Il est donc question « pour les chauffeurs de taxis de rafraîchir la peinture de leurs taxis, d’une couleur jaune et sans fantaisie. Les éléments détériorés tels que les pare-brises, phares, clignotants, rétroviseurs, les monte-vitres devront être remplacés.

Tout contrevenant verra son véhicule conduit à la fourrière », a dit Luc Messi Atangana. Par ailleurs, il a été demandé aux conducteurs de taxis et cars de maintenir leurs véhicules en circulation dans un état de propreté constant, à l’intérieur et à l’extérieur.

Ils doivent aussi arborer une tenue vestimentaire présentable. Autre recommandation : le respect scrupuleux du droit de priorité dont bénéficient les piétons aux passages cloutés, sous peine de contravention immédiate.

Les présidents des syndicats ont quant à eux posé le problème des transporteurs clandestins qui plombent le métier des chauffeurs de taxis. Une question prise en compte par le maire de la ville qui a promis de convoquer très prochainement une seconde réunion afin que tous ces problèmes soient débattus.

Au terme de cette réunion un communiqué radio-presse sur ces mesures à respecter a été signé par le maire de la ville et remis aux présidents des syndicats et fédérations des syndicats des transporteurs routiers urbains et interurbains.