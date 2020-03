Camrail forme les jeunes camerounais aux métiers ferroviaires :: CAMEROON

L'entreprise filiale du groupe Bolloré a procédé ce lundi 16 mars au démarrage de la formation par le CFPC LA SALLE des jeunes admis dernièrement aux métiers ferroviaires de base

Camrail pense déjà a son futur et le prépare.

C'est sûrement cette vision avant-gardiste qui a poussé l'entreprise filiale de Bolloré Railways à une structure privée qui forme des jeunes camerounais aux métiers ferroviaires de base.

C'est le cas du Centre de Formation professionnelle et continue La Salle de Douala qui lié à l'entreprise Camrail depuis 2016 par le biais d'un partenariat a déjà formé plus de 200 cent jeunes camerounais aux métiers ferroviaires de base.

Cette formation qui était ouverte initialement sur neuf métiers a été réduite pour cette édition a deux que sont les aides conducteurs et les agents de manœuvre.

C'est ainsi que sur plus d'un millier de candidats au départ, ils ne seront que 60 ( c'est à dire les plus méritants) à bénéficier de la formation spécifique pendant un mois. Celle ci inclut outre les matières scientifiques à ces profils ,des notions d'éthique et de culture d'entreprise. C'est ce qui a valu la présence lors démarrage solennel de cette formation de Monsieur Olivier Koumfieg , directeur des transports chez Camrail Qui a pu édifier les jeunes apprenants avec des anecdotes tirées de son propre parcours histoire d'illustrer un peu ce que sera leur carrière chez Camrail.

Il faut noter que pour mener à bien cette formation de ses futurs employés, Camrail a investi la somme de 120 millions de francs CFA qui représente les frais de formation et les frais de dossiers de ces apprenants supportés à chaque fois de moitié par l'entreprise de même que les frais relatifs aux tests psychotechniques.

L'émotion était donc perceptible sur les visages des jeunes apprenants qui déjà passionnés par les métiers ferroviaires voient a travers cette formation une opportunité pour réaliser ce rêve qui grâce à Camrail devient une réalité.