CAMEROUN :: LE MAQUIS ET LES TENTATIVES INFRUCTUEUSES DE PAIX EN REGION BAMILEKE EN 1960 :: CAMEROON

Au vu des énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels que causaient les maquisards et la répression de l’armée française dans la région bamiléké à partir de 1957, des initiatives avaient été menées par des notables bamiléké pour mettre fin aux tueries dès 1960. Elles auraient abouti que le sang aurait cessé de couler à flot bien avant le milieu de cette année-là. Malheureusement, cela ne fut pas le cas …

…………………….

Jusqu’à la fin de l’’année 1959, les régions étaient l’appellation attribuée aux départements aujourd’hui, et les arrondissements portaient pour nom « subdivision ». Il y avait ainsi la région de la Bénoué, la région du Nyong & Sanaga, la région Bamoun, la région du Ntem, etc. C’est à la veille de la proclamation de l’indépendance qu’est apparue en 1959 une désignation nouvelle, «département» pour les régions, et «arrondissements» pour les subdivisions.

Aussi, la « région bamiléké » désignait les départements qui constituent la région de l’Ouest de nos jours, excepté le Noun. Car il existait aussi une « région bamoun ». Le chef-lieu de la région bamiléké était Dschang.

Entre-temps, le Cameroun aura connu les provinces, et ce n’est que tout récemment que celles-ci ont été baptisées « régions », renouant ainsi avec une appellation qui avait disparu.

En conséquence, lorsque nous parlons des tentatives de paix en région bamiléké, il ne s’agit guère d’une référence tribale, mais plutôt du recours à la désignation de l’époque au moment où se déroulaient les faits décrits dans cet essai.

………………

Avant-propos

Chapitre I :

Baham : point de départ de la violence en 1956 dans la région bamiléké

Chapitre II :

La guerre fratricide entre les chefferies bamiléké à travers leurs « maquisards» respectifs

Chapitre III :

L’odieux assassinat du député Wanko Samuel par les « maquisards »

Chapitre IV :

La gigantesque répression en région bamiléké à la suite de l’assassinat de Wanko Samuel

Chapitre V :

Le mot d’ordre de Moumié et Ouandié depuis Le Caire et les raids des « maquisards »

Chapitre VI :

L’appel du député Ngayewang pour une « Table ronde bamiléké » en vue du retour de la paix

Chapitre VII :

Nomination de Djoumessi Mathias « Ministre-résident » à Dschang pour le rétablissement de la paix

Chapitre VIII :

Les occasions manquées de paix et l’installation dans la durée de la violence en région bamiléké

………………………..

