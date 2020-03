C'est partant de ce mot d'ordre que la jeune junior a organisé une causerie éducative pour sensibiliser les jeunes filles sur leurs droits et aussi leur hygiène menstruelle en milieu scolaire.

Les jeunes filles sont des personnes qui sont le plus souvent frustrées et ceci à cause des violences de tout types qu'elles subissent dans leur quotidien. Ces violence qui sont souvent physiques ou même psychologiques les affectent dans plusieurs secteurs de leur vie et peuvent entraîner des conséquences telles que la perte de l'estime de soi , les dépressions, la précarité et même des échecs scolaires.

C'est donc Forte de ses expériences récoltées lors des multiples consultations sur les jeunes filles auxquelles elle a participé notement à Abidjan en 2019 que l'honorable Mispa Elongbil Ekosso, députée junior a décidé d'initier cette causerie éducative.

En prélude à la journée internationale de la femme, elle a réuni les jeunes filles scolarisée au gymnase du collège de la salle pour aborder des sujets jugés sensibles ou pire tabous par celles-ci.Il était question lors de ces échanges de dénoncer toute forme de discrimination envers la jeune fille, de renforcer le leadership qui vit en elles et de les sensibiliser sur leur hygiène menstruelle en milieu scolaire. C'est dans cet élan que celles qui avaient répondu présentes a l'appel de la députée junior ont pu être briefées sur la dernière consultation régionale des jeunes filles Leaders qui s'est tenue à Abidjan, mais aussi elles ont eu droit à un exposé sur le concept '' génération égalité'' qui prône les droits de la jeune fille et encourage la dénonciation des violences faites sur celles-ci.

Si l'initiative qui n'était qu'à sa première édition ce 06 mars peut être considérée comme un franc succès , la jeune député junior ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte multiplier ce type d'initiative afin de créer une véritable génération de jeunes filles capable de promouvoir mais surtout protéger leurs droits et ceux de leurs congénères.