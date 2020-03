CAMEROUN :: Un présumé voleur lynché par les populations à Yaoundé :: CAMEROON

Il est soupçonné d’avoir agressé une dame au quartier Kondengui dans la nuit de lundi, 02 mars 2020.

« Oh voleur ! Oh voleur ! Il a voulu me poignarder et a arraché mon téléphone », crie à tue-tête, Jeanne, la quarantaine sonnée et domiciliée au quartier Kondengui, au lieu-dit ancienne Brigade. « Arrêtez-le ! Il a le téléphone de la dame sur lui », lancent des jeunes, une dizaine environ, qui viennent de prendre en course le présumé agresseur. L’infortuné sera finalement rattrapé et subira la vindicte populaire. Selon la victime, le présumé voleur est rentré chez elle par infraction en forçant le portail.

Ayant suivi les bruits, Jeanne va donc ouvrir sa porte pour vérifier si les bruits étaient effectués chez elle. Une fois dehors, elle rencontrera son agresseur qui lui pointera une arme blanche (poignard) au nez et lui intimera l’ordre de remettre son téléphone portable, ses bijoux, son argent et autres objets de valeur.

« J’avais juste mon téléphone en main, il a pris et m’a demandé d’aller lui montrer où est-ce que je garde mon argent et mes bijoux », raconte Jeanne toute timorée. Les bruits des voisins ont inquiété le jeune voleur qui, pris de panique, va prendre la poudre d’escampette.

C’est en ce moment-là que la victime décide de crier à l’aide. « Il y’avait des bruits dehors, je crois que c’est ce qui l’a fait paniquer, il m’a lâché et a fui. J’ai donc profité pour lancer l’alerte. C’est ainsi que les populations, notamment les jeunes du quartier qui sortaient forcément de leur virée ont engagé une course après lui », ajoute Jeanne. Une fois arrêté, le présumé agresseur va recevoir une correction des plus mémorable. Il aura la vie sauve grâce à des personnes qui ont estimé qu’il fallait le conduire dans une unité de sécurité publique afin qu’il réponde de son acte devant la justice.

Cette affaire remet au goût du jour le phénomène d’agression qui a refait surface dans la capitale malgré les mesures fortes déployées par la police et la gendarmerie pour lutter contre l’insécurité.