CAMEROUN :: Héroïsme : Tout seul, un élément des forces de sécurité neutralise des braqueurs :: CAMEROON

La scène se déroule dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février 2020. C'est à Matom, département du Nyong et Kelle ( région du Centre Cameroun). Route Yaoundé - Douala, nationale No 3.

Des coupeurs de route forcent un camionneur exerçant sur le corridor Yaoundé - Bangui (capitale de la République Centrafricaine), à garer son camion marchandises, histoire de le dépouiller de tous ses biens: argent, téléphone et autres objets de valeur. Le chauffeur obtempère.



Seulement, il se trouve un élément des forces de sécurité parmi les occupants du camion immobilisé. Très intelligent et brave, ce dernier maitrise le braqueur tout seul. Les autres braqueurs comprennent l'échec de l'opération criminelle, prennent la poudre d'escampette, et le chauffeur est sauvé du braquage.

Les agressions ont pignon sur rue depuis un an, sur la route Yaoundé - Douala, au niveau de Matomb dans le Nyong et Kelle. Régulièrement, les chauffeurs de camion y sont victimes de braquage, sont dépouillés de tous leurs biens, sont tués parfois.

Vivement que les autorités administratives et militaires réfléchissent sur cette situation d'insécurité aux actions récurrentes.