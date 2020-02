CAMEROUN :: Grosse prise à l'aéroport international de Douala :: CAMEROON

De sources crédibles il a fuité une information selon laquelle les services de douane de l'aéroport international de Douala ont interpellés, ce mardi, un passager de nationalité camerounaise .

Selon la même source, le passager en partance pour Bruxelles , est soupçonné d’avoir pas déclaré normalement 40,425kilos d'or en lingots de cinq kilos (5kg) chacun pour un nombre de 8 et pour un poids total de 40 ,425kilogrammes sans ce payement des droits (Advalorem) .

Son arrestation a été confirmée hier mercredi 19 février 2020 par la DGSN et la Douane Camerounaise .

Le Camerounais agé de 40 ans est arrivés à l'aéroport quelques heures avant le début de l'embarquement et il s’apprêtait à quitter l’aéroport à destination de la Belgique.» Ce sont les scanners de l’aéroport qui ont détecté la présence de ces 40 kilos en premier et l'alerte a été donnée puis les douanes on fait une vérification de routine » a précisé la DGSN à 29520 francs le gramme de ce carat on en a pour 1 193 346 000 de francs CFA .

Aux dernières nouvelles, le Camerounais a été relâché et l'or saisi , pour examens approfondis devant déterminer l'inculpation devant la juridiction compétente de ce dernier. La justice pourrait prononcer la confiscation du corps du délit , et sa remise au trésor public pour le compte de l'Etat Camerounais.