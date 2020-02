CAMEROUN :: Mouvement All must GO appelle au boycott de la fête de la jeunesse :: CAMEROON

A l’occasion de la fête de la jeunesse, le 11 février 2020, le Mouvement All must GO! a appelé les camerounais et particulièrement la jeunesse à ne pas participer aux festivités prévues à cet effet.

Sur ordre du gouvernement et des autorités du Cameroun, les visas d’entrée sur le territoire national n’ont pas été accordés à tous les compatriotes désirant de se rendre au Cameroun du 10 au 13 février 2020.

Quoi qu’il en soit, ce type d’agissements traduisent l’état d’esprit d’un dirigeant qui périclite. Nous appelons le peuple à briser la chaine de la peur et prendre son destin en main.

Toutefois nous devons continuer à rester vigilants sur les agissements antidémocratique du gouvernement actuel, ainsi que les partis politiques d’opposition corrompus.

Le Mouvement All must GO! continuera à se mobiliser avec tous ses partenaires pour contribuer à l’édification d’un système démocratique en mesure d’assurer le droit au développement et d’instaurer la culture de la justice sociale au Cameroun.

Le secrétaire Général

Thobie Atangana