CAMEROUN :: L’arrivée du Pr Maurice Kamto à l’aéroport International Washington Dulles International airport :: CAMEROON

Au moment où se tient le double scrutin des municipalités et des législatives au Cameroun, la principale force oppositionnelle le MRC du Pr. MAURICE KAMTO ne participant pas aux élections, appelé mordicus au boycott d'une élection qu'elle juge inappropriée face à l'insécurité qui perdure dans les régions anglophones du pays NOSO.

Ainsi le prof Maurice KAMTO, qui conteste les résultats de la dernière élection présidentielle et qui a passé des mois en prison avec d'autres camarades et forces de sa coalition, a engagé depuis quelques semaines une tournée internationale à la rencontre entre autres de la diaspora camerounaise.

Après un gigantesque meeting à Paris et au Canada, c'est aujourd'hui aux USA qu'il est accueilli par une diaspora exprimant de plus en plus haut et fort son désir d'une alternance politique pacifique dans leur pays d'origine. À l'aéroport international Washington Dulles Airport, l'ambiance est inédite.

Un avant-goût du meeting qui aura lieu à l'adresse 3601 Powder Mill Rd

Beltsville, MD 20705, USA.