LA SECESSION AU CAMEROUN :UNE AVENTURE PERILLEUSE AU RESULTAT IMPROBABLE… :: CAMEROON

Sécession : le mot est à la mode au Cameroun depuis bientôt quatre ans.

Certains y croient fermement et rêvent déjà d’une République nouvelle et d’un Etat nouveau disposant d’un siège aux Nations-Unies et à l’Union Africaine, d’autres y voient un moyen de faire tomber le régime et de pouvoir accéder au pouvoir, il y en a qui enfin l’utilisent en épouvantail face à ce dernier pour obtenir toujours plus de lui.

Mais, une sécession c’est avant tout la guerre, et pour reprendre les paroles du poète martiniquais Aimé Césaire en 1946 au moment où il prônait la départementalisation pour son pays, « l’indépendance, c’est le feu, le sang, les larmes, les cadavres ».

A ce jour, nombreux sont les Camerounais qui font le macabre décompte des morts au Nord-Ouest et au Sud-Ouest et s’en lamentent, tout en donnant raison aux sécessionnistes. Ce faisant, ils ne se rendent pas compte que l’un ne va pas sans l’autre. Il n’y a pas de sécession sans guerre, et il n’y a pas de guerre sans collines de morts.

Chapitre I :

La guerre de sécession américaine : 5 années 600.000 morts

La guerre de sécession américaine de 1861 à 1865, est une guerre qui a tenté de diviser les Etats-Unis. Onze Etats esclavagistes du sud, ayant pris l’appellation d’« Etats confédérés d’Amérique », ont décidé de quitter les Etats-Unis. Le point de discorde avait été la question de l’abolition de l’esclavage, voulue par le pouvoir américain mais que refusaient ces Etats.

Ce fut la guerre la plus atroce et la plus meurtrière du 19ème siècle. Les Etats-Unis ont compté au total 360.000 morts et 275.000 blessés (jambes amputées, bras arrachés, yeux perdus, etc.) contre 260.000 morts et 137.000 blessés pour les sécessionnistes. Total des soldats tués : 620.000.

Les endroits où se sont déroulées les batailles ont été saccagés, les villes complétement détruites, plusieurs ont été incendiées et ont entièrement brûlé. D’innombrables civils ont été tués au cours des affrontements.

Les Etats-Unis étaient dirigés par Abraham Lincoln, le 16ème Président, et les sécessionnistes par Jefferson Davis.

L’armée américaine, au moment de la victoire, était commandée par le général Grant, tandis que les sécessionnistes avaient pour chef militaire Robert Lee, un général déserteur.

Le général Robert Lee capitule le 9 avril 1865 et est fait prisonnier. Ses biens ont été saisis, et sa plantation a été transformée en cimetière militaire. Par la suite, il a de nouveau prêté allégeance aux Etats-Unis, et a demandé une amnistie qui lui a été accordée.

Jefferson David, le chef des sécessionnistes est également arrêté, puis libéré après deux années passées en prison. Après quoi, il encouragea le processus de réconciliation entre le nord et le sud, en demandant aux sudistes d’être loyaux envers les Etats-Unis et le gouvernement fédéral à Washington.

Mais, l’Histoire a retenu qu’il a été à l’origine de terribles souffrances pour son propre peuple qu’il prétendait défendre, les sudistes, mais aussi pour tout le peuple américain, en causant au total par sa funeste décision, la mort de plus de 600.000 personnes, pour rien …

En clair, il aura été un criminel. De même, tous ceux qui aveuglement l’ont suivi, sont également de grands criminels aux yeux de l’Histoire. Ils ont entraîné la mort de milliers de gens pour rien.

Enoh Meyomesse

Avant-propos

Chapitre I

La guerre de sécession américaine : 5 années 600.000 morts

Chapitre II :

La sécession au Nigeria : 3 années de guerre 2 millions de morts

Chapitre III :

La sécession soudanaise : 39 années de guerre 2 millions de morts

Chapitre IV :

La sécession de l’Erythrée : 30 années de guerre 650.000 morts

Chapitre V :

La sécession au NW et SW : 2000 morts déjà pour rien

Chapitre VI :

La question du « dialogue inclusif »

Chapitre VII :

Etoudi plutôt qu’« Ambazocon » : simple bon sens

