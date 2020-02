CAMEROUN :: Ebolowa : L’hôtel Bengo inauguré :: CAMEROON

Au nom du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement a inauguré hier cette infrastructure classée trois étoiles et construite par l'Etat.

Ambiance des grands jours hier à Ebolowa! Et c’en était un. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute est venu, au nom du président de la République, Paul Biya, inaugurer le Bengo hôtel. Un motif de joie et de fierté pour les populations de cette région. Elles n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance au chef de l'Etat qui a tenu sa promesse faite en janvier 2011, lors du Comice agropastoral d'Ebolowa. « Avec cet édifice qui est le plus beau de la ville, nous ne pouvons que témoigner notre gratitude infinie à l'endroit de chef de l'Etat », a déclaré Guy Roger Zo'o Olouman, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine d'Ebolowa, s'exprimant pour la circonstance en anglais.

Une gratitude exprimée également envers l'Eglise presbytérienne du Cameroun qui a mis à disposition les 2400 m2 de terrain pour bâtir l'hôtel. L'autre motif de bonheur pour les populations, c'est le nom avec lequel l'hôtel trois étoiles entre en service. D'abord baptisé « Hôtel du comice », c'est désormais sous l'appellation Bengo, du nom de la source d’eau qui longe les abords de l’hôtel qu’il sera identifié. Un hommage a également été rendu au ministre d’Etat, ministre du Tourisme et de Loisirs, présent à la cérémonie, pour avoir œuvré à l’amélioration du standing de Bengo Hotel.

Pour Joseph Dion Ngute, l'importance de ce joyau architectural, construit grâce à la coopération sino-camerounaise, n'est plus à démontrer - le bâtiment a été érigé par des entreprises chinoises, dont TIEG (Top International Engineering Coorporation) qui a accéléré et finalisé les travaux. « Cet hôtel vient rehausser l'offre hôtelière de la région et du Cameroun, au moment où le pays s'apprête à organiser deux grands événements sportifs africains que sont le CHAN 2020 et la CAN 2021», a-t-il souligné d'emblée, avant d'insister sur les impacts économiques de l'ouvrage. Le premier ayant trait à l'intégration régionale. « La région du Sud est limitrophe d'au moins trois pays frères en Afrique centrale. On doit donc en tirer profit pour jouer notre rôle de catalyseur de l’intégration sous régionale», a martelé le représentant du chef de l'Etat.

L'autre impact, plus direct pour les populations s'évalue en termes de création d'emplois et de richesses. En effet, comme l'a souligné le Premier ministre, Bengo Hôtel, c'est 100 emplois directs et environ 300 indirects, mais aussi des opportunités d'affaires pour les unités agropastorales locales. Le tourisme de conférence n'est pas en reste.

C'est d'ailleurs dans cette logique que Joseph Dion Ngute a invité l’élite locale, présente en masse à la cérémonie, à exploiter au maximum cet hôtel doté d'une centaine de chambres et suites, avec commodités diverses, dans le cadre de leurs activités. Après la phase discursive, le PM et sa suite, composée entre autre de plusieurs membres du gouvernement, a coupé le ruban, puis visité les principales installations déjà fonctionnelles de l’hôtel.