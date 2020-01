CAMEROUN :: Trafic de carburant à Kribi : Le coup de filet de la gendarmerie :: CAMEROON

Près de 4 000 litres de ce produit et un véhicule ont été saisis le 21 janvier dernier au cours d’une opération menée par le commandant de compagnie locale.

C’est une forêt paisible quand vous y entrez. Nul ne peut alors imaginer l’intense activité qui s’y déroule. Sous les arbres, des individus ont créé une grande fabrique de carburant. Au village Bipaga, seuls les « pétroliers », le nom donné aux fils du village travaillant dans « cette industrie », maîtrisent le phénomène. Le travail commence à 20h et s’achève au petit matin. Dans cette nuit noire, la lampe torche est déconseillée. Au prix de tous les risques, des hommes vont en haute mer porter du carburant. De retour sur la côte, le produit est gardé dans la forêt qui sépare l’océan du village. Le temps de chercher des clients au marché noir.

Ce 21 janvier 2020, ne sera donc pas un jour comme les autres. Le chef d’escadron Belibi Atangana Hubert, commandant la compagnie de gendarmerie de Kribi, ayant reçu quelques informations, va entrer dans la forêt avec ses éléments. Il est 5h quand les pandores passent à l’offensive. Trois kilomètres dans la forêt et ils sont nez à nez avec les « pétroliers » en plein exercice. C’est la débandade. Les gendarmes parviennent tout de même à arrêter un jeune homme. Dans cette course folle, les garçons ont tout abandonné. Près de 200 bidons de 40 litres remplis de carburant sont saisis.

Après exploitation, le garçon arrêté donne d’autres pistes au commandant. Au cœur du village Bipaga, les trafiquants ont transformé un local en dépôt. Le chef d’escadron Belibi Atangana et ses hommes s’y rendent. Une centaine de bidons vides et un véhicule 4x4 utilisé pour le transport du produit sont récupérés. Pour les populations de la contrée, c’est un trophée de guerre remporté par les pandores. Le trafic de carburant a fait couler des larmes dans plusieurs familles. Il y a une douzaine de jours, le village Elabé pleurait deux de ses fils. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Pius Mabongo et Djija Azizou sont décédés des suites de noyade dans l’océan Atlantique. Les jeunes hommes, dans le jargon des trafiquants de carburant à Kribi, étaient en « mission recommandée ». Aller en haute mer prendre du carburant livré à moindre coût par des équipages de certains bateaux. D’après les notables, outre la pêche, le trafic de carburant en mer est l’autre activité principale des jeunes des villages côtiers de Kribi.