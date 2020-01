AFRIQUE :: Y’Africa, le magazine audiovisuel qui met en lumière les jeunes talents de la culture africaine

Initié par Orange, Y’Africa est une série de 13 épisodes qui sera diffusée dans 17 pays africains du 6 février au 30 avril 2020 et partout dans le monde à partir de l’été 2020.

Y’Africa est un projet initié par Orange dont l’ambition est de démontrer à l’échelle du continent l’engagement du Groupe dans les cultures africaines. Le nom du programme, Y’Africa est une contraction de l’expression « AfricaYalelo » qui signifie « l’Afrique d’aujourd’hui» en Lingala.

Cette série comporte 13 épisodes de 26 minutes. Chaque épisode dresse le portrait de 3 artistes qui font aujourd’hui la culture africaine et qui ont en commun d’avoir un parcours singulier. Mélangeant les pays et les disciplines, le programme met en scène les artistes dans leur environnement de création. Chacun décrit son parcours, présente ses œuvres et sert de guide à travers sa ville.

Orange a confié la production à Fame Productions qui a sélectionné avec la rédactrice en chef à Florelle Manda et le réalisateur Dan Assayag, en collaboration avec les filiales africaines du Groupe, 39 artistes provenant de 10 pays différents1 : peintres, sculpteurs, photographes, musiciens, chorégraphes, chefs, stylistes … « Je suis très fière de ce concept inédit qui met en avant la diversité et la richesse des talents en Afrique. Orange, en tant qu’opérateur responsable, a à cœur de promouvoir toutes les cultures, d’accompagner et de faire émerger les jeunes talents d’une scène africaine en pleine effervescence. » indique Béatrice Mandine, Directrice exécutive d’Orange en charge de la marque et de la communication.

« Orange est présent en Afrique depuis de nombreuses années. Notre ancrage dans les territoires nous permet de suivre de très près la scène culturelle actuelle et de repérer les talents du moment. Le projet Y’Africa vient ainsi compléter de nombreuses initiatives d’Orange au service de la promotion culturelle de l’Afrique telle que le Prix Orange du Livre Africain que nous avons lancé l’année dernière afin de promouvoir les talents littéraires du continent et soutenir l’édition locale africaine » ajoute Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient. « Aller voir ce qu’il se passe dans toutes ces villes, donner la parole aux artistes, révéler leurs univers, quelle bonne idée ! J’ai aimé me dire que ce que nous faisions allait surprendre simplement parce que nous allions montrer ce qu’on ne voit jamais. Humainement c’était un apprentissage permanent et artistiquement, ce fut passionnant car nous avons pu être aussi libres que tous ces artistes que nous mettions en avant » déclare Dan Assayag, le réalisateur de la série.

La musique originale du programme, « Rumble life », a été créée par Amphibeats qui a su mêler des sonorités traditionnelles à des arrangements plus électroniques et des influences plus urbaines. Le programme sera diffusé sur les chaînes locales dans 17 pays2 d’Afrique du 6 février au 30 avril 2020. Il sera doublé et sous-titré dans 3 langues (arabe, portugais et anglais). La série sera disponible hors d’Afrique dans le courant de l’été 2020 sur les chaînes panafricaines (TV 5 Monde, …), les chaines culturelles, les chaines documentaires, les chaines découvertes et quelques plateformes de VOD.