Les Femmes Maires du Cameroun se réunissent autour du REFELA-Cam. :: CAMEROON

L'hôtel Djeuga Palace de Yaoundé a servi de cadre le jeudi 23 Janvier 2020 à la rencontre du Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique du Cameroun.

Cet atelier était présidé par le Ministre de la Décentralisation et du développement Local qu'accompagnait la Présidente émérite du REFELA-Cam en la personne de Mme Célestin Ketcha Courtès, Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Sans oublié les partenaires financiers et techniques parmi lesquels l'AIMF, la Fondation Veolia et l'ADEME.

Dans le cadre de cette coopération, ce comité de pilotage international s'est félicité des projets réalisés et envisage un plan de prise en main sur le terrain. Dès lors un ensemble de résolutions a été arrêtées. Au niveau de l'exécution des projets il s'agit de:

Finaliser les dernières activités en prenant en compte la pérennité des équipements solaires via la mise en place d'un mécanisme de maintenance efficace et mutualisé

Prévoir dans le budget des Communes pour l'entretien, le suivi et la maintenance des ouvrages

Accorder une attention particulière à la formation et à la capitalisation des acquis des acquis du programme.

La mise en place de la troisième du projet étant en vue, le comité souhaite,

Solliciter le soutien et l'accompagnement des gouvernements français et camerounais pour permettre au REFELA-Cam d'être présent au Sommet France Afrique

Intégrer la Commune de Garoua Boulaï à la présélection de la troisième phase

S'investir dans la recherche de nouveaux partenaires

Qu'un partenaire formel soit établi entre le REFELA-Cam et le Feicom pour la mise en œuvre des prochains programmes.

Poursuivant les mêmes objectifs, le réseau souhaite être appuyé par les dirigeants des pays concernés. A cet effet, que les gouvernements soutiennent le partenariat entre le REFELA-Cam et les partenaires internationaux en facilitant les procédures notamment l'obtention des visas côté français

De faciliter un maillage entre le REFELA-Cam et le Réseau des Maires pour l'Economie Sociale et Solidaire soit établi en vue d'échanger les bonnes pratiques.

Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local représenté à cette cérémonie a envoyé un message d'encouragement. Selon son émissaire, le MINDEVEL est disponible à accompagner le REFELA-Cam partout où besoin sera. Conscient de ce que l'émergence du Cameroun viendra de la décentralisation effective octroyée aux communes, les Femmes Maires sont encore plus dynamiques grâce à leur instinct maternel.

Mme Célestine Ketcha Courtès qui présidait le REFELA-Cam a qui le destin a voulu voir Ministre grâce à sa bravoure et sa hargne fera un discours de remerciement à l'endroit de tous les partenaires qui continuent de soutenir cette association. Philanthrope de nature, Mme la Ministre encourage ses consœurs à demeurer dans le sens du développement engagé. Selon elle, le Président de la République son Excellence Paul Biya veut voir plus de femmes maires. Une dizaine au départ, c'est désormais une trentaine à travers l'étendue du territoire.

Pour finir, plusieurs cadeaux ont été remis aux partenaires étrangers qui ont fait le déplacement.