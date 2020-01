Forum Douane-entreprise 2020: Pour une meilleure compétitivité des entreprises camerounaises :: CAMEROON

La dixième édition de cette plateforme se tient actuellement à Douala sous le thème : " la compétitivité des entreprises''

La compétitivité des entreprises demeure la préoccupation majeure des autorités camerounaises. C'est pourquoi en vue de l'accroissement de leurs capacités productives, diverses mesures incitatives ont été engagées. Il s'agit ici du code des investissements, de la charte des investissements et de loi portant incitation à l'investissement.

Toujours est-il que l'impact de ce dispositif paraît mitigé de nos jours car l'indice de classement Doing Business de la banque mondiale publié le 31 octobre 2019 classe le Cameroun au 166è rang , soit un recul de 03 places par rapport à l'année précédente. Ce classement présente dans le même ordre d'idée les domaines perfectibles à l'instar du commerce transfrontalier et de la protection des investisseurs minoritaires.

C'est donc en sa qualité d'eclusiere des échanges que la direction générale des douanes (DGD) se présente comme l'un des acteurs majeurs de la compétitivité des entreprises à travers la mise en place des mesures de facilitation pour la réduction des coûts et des délais de passage des marchandises dans les différentes places portuaires et en matière de transit d'une part, et le suivi de la mise en oeuvre des régimes de transformation d'autre part. Elle est également impliquée dans le contrôle des règles d'origine aux frontières avec l'entrée en vigueur des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux ainsi que le contrôle des normes afin de protéger le tissu économique et par la même occasion garantir la saine concurrence des échanges.

Tout de même, certaines avancées ont été enregistrées mais des récriminations et insatisfactions demeurent. Elles sont reprises dans le mémorandum des réformes fiscales et douanières adressé au ministre des Finances par le gicam et portent entre autres sur les bases de taxation, la maîtrise des avantages et facilités douanières et les droits des redevables en matière de contentieux douanier.

C'est au vu de tout ceci que l'administration des douanes a jugé opportun de dédier cette dixième édition du forum Douane-entreprise à '' la compétitivité des entreprises''.

Il s'agit ici d'échanger avec les entreprises et les autres acteurs du commerce extérieur sur les enjeux de la préservation de la compétitivité des entreprises dans un contexte de montée en puissance des accords de libre-échange et de libération des économies. Il s'agira alors de mettre en évidence l'implication desdits accords , les contraintes et les difficultés rencontrées par les entreprises et décliner les attentes à l'endroit de l'administration des douanes sur le plan réglementaire de la dématérialisation ou de la poursuite des réformes ainsi que le dispositif d'accompagnement.

Les entités publiques et parapubliques, les partenaires de la chaîne logistique, les syndicats et groupements patronaux les entreprises et le personnel douanier qui participent a ce forum se doivent a fin de celui-ci d'être entre autre : outillés à la maîtrise et l'utilisation des instruments juridiques de langage et les mécanismes de mise en oeuvre des différentes mesures incitatives et de compétitivité ; d'échanger sur les instruments et mesures d'accompagnement mis en place aussi bien par l'administration des douanes que les autres administrations afin de promouvoir la compétitivité des entreprises ; faire la promotion des régimes douaniers de compétitivité et les mesures de protection de l'espace économique national.