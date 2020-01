CAMEROUN :: Vient de paraître: La communication de l’État en Afrique. Discours, ressorts et positionnements :: CAMEROON

Quels sont les mécanismes, les enjeux, les modalités et les facteurs explicatifs de la communication de l’État dans les pays d’Afrique ? Comment est-elle pensée, élaborée, mise en œuvre ? Pour quels objectifs, affichés ou souterrains ? À l’aide de quels outils info-communicationnels ? Comment accueille-t-elle les nouveaux acteurs producteurs devenus eux-mêmes producteurs d'information par leurs pratiques plus ou moins affirmées des technologies de l'information et de la communication ? Quelles en sont les forces et les faiblesses ?

Avec la mise en perspective internationale à laquelle procède l'ouvrage, peut-on encore parler de spécificités de la communication de l’État en Afrique quand les enjeux et les jeux d'acteurs se présentent désormais croisés au-delà des frontières ? Les propositions en éclairage de ce questionnement s’inscrivent dans une perspective compréhensive et critique. Elles privilégient parallèlement des terrains empiriques.

Les contributions de ce livre permettent de mieux appréhender et apprécier comment la communication de l’État s’organise aujourd'hui sur le continent à partir de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale.

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs et décideurs politiques désireux de comprendre les rouages et enjeux de la communication de l’État en contexte africain.

Biographie du directeur de l’ouvrage :

Simon Ngono est Docteur en Sciences de l'information et de la communication de l'Université Grenoble Alpes, en France. Il est également chargé de cours au sein de la même Université et chercheur au Gresec (Groupe de recherche sur les enjeux de la communication). Ses travaux portent sur l'espace public et les débats télévisés, les réseaux socio-numériques et la communication de l'État.

Ont également contribué à l’ouvrage : Symplice Bouga Mvondo, Bertrand Cabedoche, Alexandre Djimeli, Manuella Heuchou Nana, Tahirou Kone, Ferhat Méchouèk, Aristide Menguele Menyengue, Selma Mihoubi, Mamadou Ndiaye, Marième Pollèle Ndiaye, Marcy Delsione Ovoundaga, Troie Thiery Tagne.

Simon Ngono (dir.) (2020), La communication de l’État en Afrique. Discours, ressorts et positionnements

Paris, éditions L’Harmattan Paris, 368 pages.