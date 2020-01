SÉNÉGAL :: Françoise Etoa invitée spéciale du PAN du Sénégal à la réunion de l'APF à Dakar :: SENEGAL

La lobbyiste internationale camerounaise, Françoise Etoa, par ailleurs présidente fondatrice de la Maison de la Francophonie Léopold Sedar Senghor de Bata en Guinée Équatoriale, sera de la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire francophone ( APF) qui se tient du 28 au 30 janvier 2020 à Dakar au Sénégal.

Françoise Etoa a la distinction et la marque d'estime d'être l'invitée spéciale du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, à l'occasion de la réunion du Bureau de l'APF qu'abrite Dakar les 28, 29 et 30 janvier prochain.

La grande marque d'estime accordée à la Camerounaise Françoise Etoa, vient de ce que cette dernière est la présidente fondatrice de la maison de la Francophonie de Bata en Guinée Équatoriale. L'édifice porte le nom du Sénégalais Léopold Sedar Senghor, ancien président sénégalais, et surtout grand nom de littérature francophone africaine de la période coloniale.

l'APF a pour président, Amadou Soumahoro le président de l'Assemblée nationale de Côte-d'Ivoire. L'instance qui se réunit en fin janvier, définit la politique annuelle de l'APF, et en déclinera tous les programmes qui du reste, seront débattus lors de cette séance plénière. Il sera aussi question des Cinquantenaires des Indépendances des pays francophones d'Afrique. l'APF est née des cendres de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) de l'Organisation internationale de la Francophonie ( OIF).

Lobbyiste de classe mondiale, la Camerounaise Françoise Etoa qui a un carnet d'adresses des plus étoffés dans les milieux des affaires avec les multinationales européennes, notamment françaises, des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe,, sera l'invitée spéciale du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, à la réunion du Bureau de l'APF. D'un coeur d'agneau, et reconnue par tous dans l'humanitaire, Françoise Etoa est aussi la présidente de l'ONG " Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française ". Une ONG qui a débuté la construction de la supérette solidaire de Mora dans la région de l'Extrême- Nord.

PAN: président de l'Assemblée nationale