CAMEROUN :: COMMUNIQUÉ SUITE AU LÂCHE ASSASSINAT DU FRÈRE BIOLOGIQUE DU PORTE-PAROLE U.E DU BFR :: CAMEROON

Nous, le BUREAU FÉDÉRAL DE LA RÉVOLUTION (BFR), sommes sous le choc depuis l’annonce de l’assassinat à Melen-Yaoundé de ce paisible citoyen, haut cadre exerçant en profession libérale, et grand frère biologique de STYVY notre porte-Parole Union Européenne.

Face à cet acte odieux et lâche perpétré la nuit du 15 au 16 janvier 2020 par un élément armé des forces de défense et de sécurité, nous demandons aux autorités illégitimes de Yaoundé d’ouvrir instamment une enquête indépendante pour clarifier toutes les interrogations que suscite ce lâche assassinat dont l’arme du crime et l’auteur ont bien heureusement été retrouvés.

Par ailleurs, le BFR prend l’opinion nationale et internationale à témoin du cycle de violence effroyable dans lequel le régime sanguinaire a décidé de plonger le pays depuis trois ans et demi, tout en indiquant que nous n’allons pas continuer d’observer cette folie meurtrière du régime dictatorial de Yaoundé, si les dispositions adéquates ne sont pas prises pour le stopper.

Car DÉSORMAIS RIEN NE SERA PLUS COMME AVANT ! Et en plus nous sommes déterminés à rendre coup pour coup partout où cela sera possible y compris en Extra-territorialité voire en Occident.

LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS !

Fait à Paris, le 17 janvier 2020

Pour le BFR :

Le Général-Président Robert WANTO

Le Général-SG EL CHE NOU