CAMEROUN :: Tribute of CODE to Barrister Sylvain SOUOP :: CAMEROON

The Collective of Democratic and Patriotic Organizations of Cameroonians in the Diaspora pays tribute to the memory of barrister Sylvain SOUOP, member of lawyers' collective of the CRM

Sylvain SOUOP was a man of conviction, a strong advocate and supporter of democracy. He dedicated his life to Cameroon, his native country as well as to the progressive and patriotic Cameroonians people.

His battle for freedom, free elections in Cameroon, and his fight for the free electoral process, were some of his greatest achievements.

With his passing away, a page has turned in the history of Cameroon, and its people have lost another national hero.

The Collective of Democratic and Patriotic Organizations of Cameroonians in the Diaspora adresses his deepest condolences to Mr SOUP’s widow,to all his family and the CRM members and friends.

May his soul rest in peace

Brussels, 16th january 2020

The Communication Unit

Français:

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la diaspora (CODE) salue la mémoire de Me Sylvain SOUOP.

Sylvain SOUOP, était un homme de conviction, fervent défenseur de la démocratie, il dédia sa vie à son Cameroun natal ainsi qu’au peuple progressiste et patriotique camerounais

Sa bataille pour la liberté, la tenue d’élections libre au Cameroun et son rôle déterminant dans la lutte en vue de la mise sur pied d'un processus électoral dans la transparence totale et le respect de la constitution camerounaise et de la démocratie aura été à la hauteur de son combat.

A travers sa disparation c’est une page de l’histoire du Cameroun qui se tourne ; le peuple camerounais a perdu un de ses héros.

Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la diaspora salue ce grand homme et adresse ses sincères condoléances à sa veuve sa famille, aux membres du MRC et ses amis.

Que son âme repose en paix

Bruxelles le 16 janvier 2020

La Cellule de Communication